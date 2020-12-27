عاجل.. تلميذ ابتدائي يشنق نفسه بسبب منعه من اللعب بسوهاج

انتحر اليوم الأحد تلميذ في الصف السادس الابتدائي، بشنق نفسه بحبل ربطه في سقف منزل أسرته، بقرية عنيبس بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب إقدام الطفل على الانتحار هو كثرة لهوه ولعبه، في ظل تضيق أسرته الخناق عليه، حيث تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العقيد علي أبو الفضل، مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بانتحار طفل داخل منزله بناحية قرية عنيبس دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص وتحريات الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة انتحار «عبدالله.م» 12 عامًا تلميذ بالصف السادس الابتدائي، عن طريق ربط رقبته بحبل في سقف منزله.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتبين من تحريات ضباط المباحث، أن الطفل انتحر بسبب تضييق أسرته الخناق عليه بسبب تصرفاته وكثرة اللهو.

وحُرر محضر بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات.