استشاري أمراض صدرية: فرنسا بدأت تطبيق الإغلاق الجزئي ومنع التجول

قال الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري الأمراض الصدرية، إنه مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا زادت أعداد مصابي فيروس كورونا في فرنسا، حتى وصلت مساء أمس إلى 15 ألف حالة، مؤكدا أنه تم تطبيق الإغلاق الجزئي في كل أنحاء فرنسا ومنع التجول من الساعة 8 مساء وحتى الصباح، كما تم منع كل مظاهر الاحتفالات في الدولة الفرنسية.

حميد: اعتماد لقاح فايرز الأمريكي لتلقيح الشعب الفرنسي

وأضاف «حميد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اللقاح الحاصل على موافقة وزارة الصحة الفرنسية، هو «لقاح فايزر» الذي جرى إنشاءه بالتعاون مع الشركة الأمريكية والألمانية، وتم تصنيع بعض منه في بلجيكا، كما يجري حاليا تلقيح كبار السن في فرنسا بالمناطق الشمالية القريبة من باريس.

حميد: توزيع اللقاحات بفرنسا سيتم بمعايير دقيقة للأشخاص الأكثر خطورة

وأوضح أن توزيع اللقاحات على الأراضي الفرنسية، سيتم بمعايير دقيقة تعتمد على الأشخاص الأكثر خطورة والمهددين بالإصابة بالفيروس، ومن ثم الأطباء ورجال الأمن وكبار الموظفين والعاملين على وسائل المواصلات والمترو، وهم الأكثر أولوية ما بين المواطنين.

حميد: المرحلة الثانية ستتضمن تلقيح 14 مليون فرنسي

وأكد أن المرحلة الأولى ستشمل تلقيح مليون شخص بداية من شهر يناير وحتى شهر فبراير، والمقيمين في دور الرعاية، والمرحلة الثانية ستطال 14 مليون فرنسي في مدة تصل إلى 3 أشهر، والهدف الوصول إلى أكثر من 70% من سكان كل بلد ومنطقة للحصول على هذا اللقاح.

جدير بالذكر أن أعداد مصابي فيروس كورونا في فرنسا زادت بشكل كبير، حتى وصلت مساء أمس إلى 15 ألف حالة.