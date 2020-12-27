المدارس والمساجد للبيع في تركيا لسداد ديون حزب أردوغان

في ظاهرة مثيرة، شرعت البلديات التي يديرها الحزب الحاكم في تركيا بعرض المساجد للبيع من أجل سداد ديونها.

وأعلن تيفيك جوكسو، عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس بلدية إيسنلر، في تقرير نشرته صحيفة جمهورييت التركية، بيع العديد من الأماكن مثل المساجد والمدارس ومناطق الخدمات في منطقته.

وفقًا لتقرير التدقيق الذي أعدته محكمة الحسابات في بلدية إيسلنر، باع الحزب الحاكم 12 عقارًا مقابل 140 مليون 724 ألف 892 ليرة تركية.

وأظهر التقرير ان المبيعات شملت مسجدين ومدرسة واحدة ومناطق خدمات أخرى للعامة منها حديقة عامة.

ويظهر أن المبيعات تم لصالح الدولة من أجل سداد ديون مستحقة للحكومة المركزية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث إن البلديات المحلية التركية مستقلة في ممتلكاتها عن الحكومة الفيدرالية في أنقرة.

بيع مسجد في 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل الإعلام التركية تقارير عن بيع للمساجد في بلديات الحزب الحاكم والتي يعتبرها كثيرون بوابة للفساد في الحكومة.

وفي عام 2019 طرحت السلطات مسجدا غير مكتمل في مقاطعة أورتاهيسار بشمال شرق طرابزون للبيع مقابل 15 مليون ليرة تركية (حوالي 3 ملايين دولار) بسبب صعوبات مالية.

وأقيم المسجد على مساحة 600 متر مربع ويتسع لألفي شخص.

واشتكى مسؤولون من وجود مسجد يقام في نفس الحي خصصت له السلطات ميزانية قدرها 100 مليون ليرة.

وقال المسؤولون المحليون: لو أعطوونا 2 مليون من هذا المبلغ 100 مليون ليرة، لكنا أكملنا هذا المسجد، ننتظر صلاة الجنازة في مساجد الأحياء حتى نذهب ونجمع المال.

وذكر الحي في بيان له أن السياسيين يأتون إلى المنطقة خلال فترة الانتخابات ويقدمون وعودًا فارغة فيما يتعلق ببناء المسجد ولكن لم يوفوا بها أبداً.