عاجل.. الحكومة تسمح بإدخال الغاز لـ«العقارات المتصالحة»

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السماح بإدخال الغاز الطبيعي، للعقارات المخالفة المتقدمة بطلبات التصالح، والعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبقة الدفع.

وقال «شعراوي»، في تصريحات له منذ قليل، على هامش اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كل المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.