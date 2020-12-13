توصيل الغاز الطبيعي لـ21 ألف أسرة ببني سويف خلال 2020

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تقريراً من شركة وادي النيل للغاز، بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة

وصرح محافظ بني سويف أنه وبحسب التقرير، تم خلال أكتوبر 2020 توصيل الخدمة لـ2634 عميلًا منزليًا جديداً، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة خلال العام الحالي إلى 21 ألفاً و12 مشتركاً، وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى في كافة مراكز ومدن المحافظة 187 ألف و104 مشتركين.

وبلغ عدد الأسر المخدومة بشبكات الغاز الطبيعي 118 ألفًا و138 أسرة بمركز ومدينة بني سويف، و21 ألفًا و246 أسرة بمركز ومدينة الواسطى، و18 ألف و529 أسرة بمركز ومدينة ناصر، و22 ألف و58 أسرة بمركز ومدينة الفشن ، و7 آلاف و133 أسرة بمركز ومدينة سمسطا، بإجمالي (187104)، وبمتوسط استهلاك يقدر بـ360 مترمكعب من الغاز للأسرة الواحدة سنوياً.

كما أشار التقرير إلى إجراء أعمال توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن الواسطى، الفشن، ببا، وسمسطا بجانب قرى الشناوية بناصر، والفنت بالفشن، وسدس الأمراء في ببا، وإهناسيا المدينة، فضلاً عن مشروع توصيل الخدمة لقريى الزرابي والدوية مركز بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي، والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحسين مستوى المعيشة.