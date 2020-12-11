توصيل الغاز الطبيعي لأكبر تجمع سكني في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الجمعة، خلال تفقده حي الزهور بمنطقة عمارات الكيلو 4 وحي الشروق بالكيلو 7 ، عن تطوير ميدان مدخل شارع الإذاعة بالكيلو 4، مع إنشاء نافورة جمالية ومشايات، مع مقترح لتوسعة الحارة البطيئة، وإنشاء مدخل للميدان من الطريق الدولي الساحلي.

وتفقد المحافظ، يرافقه رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، منطقة الكيلو 4 الجاري أعمال التطوير بها، ووجه بالتنسيق بين مديرية الطرق وإدارة مرور مطروح فى تيسير الحركة المرورية بالمحاور الجديدة، وسرعة إزالة مخلفات أعمال حفر شبكة الصرف الصحي عبر الطريق الدولي، وإزالة المخلفات وتوسعة الشوارع بين العمارات، وأعمال صيانة الكهرباء ونقل الأعمدة بما يتناسب مع الشكل الجمالي للميدان، والتنسيق بين مديرية الإسكان بمطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، لأعمال تغطية غرفة محابس شبكة مياه المنطقة.

وتابع محافظ مطروح منطقة الكيلو 7، موجها مجلس المدينة بإعادة توجيه حملة نظافة كاملة للمنطقة والتنسيق شرطة المرافق بإزالة جميع إشغالات الشوارع والأكشاك مع إنذار أصحابها، وعرض رسوم وتصميمات لاستغلال المنطقة، بجانب سور مركز الشباب، وبجوار أرض بنك التنمية الزراعي لاستغلالها وعمل مقترح سوق حضاري لاستيعاب جميع أصحاب الأكشاك، موجها بإزالة المخلفات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق والتنسيق لأعمال التشجير، والتنسيق مع شركة الغاز للبدء في أعمال توصيل الغاز بالمنطقة السكنية بالكيلو 7 أكبر تجمع سكني في مطروح، قبل بدء أعمال اعادة الشيئ لأصله ورصف الشوارع بالمنطقة.

ونبه محافظ مطروح على مراجعة أغطية بلاعات الصرف الصحى بالكيلو 7 وتغطيتها مع مقترح وضع الشبكة الحديدية أسفل الأغطية، والإسراع فى التجهيز لأعمال رصف مدخل شارع الإمام مالك، وطريق عمارات الأرامل، أمام نقطة الحماية المدنية بالكيلو 7، وإزالة جميع المخلفات على جانب الطريق والجزيرة الوسطى هناك، بعد إنهاء أعمال توصيل الخط الرقمي وخط الطرد بالصرف الصحي.

ووجه المحافظ بسرعة أعمال الرفع المساحي لقطعة أرض بجانب عمارات الكيلو 4 الجديدة والمخصصة لإحدى المشروعات الاستثمارية لتحديد المساحة الفعلية للمشروع، وبحث سبل استغلال المحافظة الأمثل للمساحة المتبقية.