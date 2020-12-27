وزير الإسكان: نسعى لنهوض مستوى معيشة 18 مليون مواطن في «حياة كريمة»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن لقاءه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في إطار العمل للمرحلة الثانية الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» للمدن الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، بواقع 1500 قرية تخدم 18 مليون نسمة لنهوض مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية الخاصة برعاية المواطنين والمدارس وسد العجز في جميع الخدمات.

الإسكان: سنقوم بتطوير الطرق وخدمات التنقل ما بين القرى

وأضاف «الجزار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه سيتم العمل على تطوير الطرق وخدمات التنقل ما بين القرى بعضها البعض، وذلك في فترة 3 سنوات، ومع انتهائها سيتم الانتهاء من تطوير الريف المصري بالكامل بتكلفة تصل لـ500 مليار جنيه.

الإسكان: جاري الانتهاء من برنامج المليون وحدة سكنية

وأوضح أنه جاري الانتهاء من برنامج المليون وحدة سكنية لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، كما تم البدء في برنامج «سكن لكل المصريين»، وتم طرح المرحلة الأولى منه بجميع المحافظات والمدن الجديدة، حيث أن باقي المراحل يجري العمل عليها حاليا بأماكن متميزة.

الجزار: نقوم بتطوير المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية

وأكد وزير الإسكان أنه يجرى حاليا تطوير المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية، حتى يكون هناك نظام إحلال للمواطنين وهو مشروع مستمر من شأنه تغيير شكل العمران في مصر، كما تم الانتهاء من مشروع المناطق الخطرة على مستوى الدولة، ويتم حاليا تطوير عواصم المحافظات لتحسين جودة العمران في مصر مثل ما حدث في منطقة سوق مجرى العيون ومدينة الروبيكي الجديدة للجلود.

وأشار إلى أنه مع الانتهاء من تطوير منطقة مجرى العيون سيتم تطوير باقي المناطق المجاورة لها عبر اتباع نظام الإحلال والتجديد، كما أن المرحلة الثانية لما بعد تطوير المناطق غير الأمنة سيكون بها مليون وحده سكنية.

الجزار: أسس هندسية لتغيير شكل العمران والمباني في مصر

وتابع: «مع بداية شهر يناير سيتم استئناف البناء مرة أخرى وفق الضوابط الجديدة في الشكل والوظيفة، وسيتكامل مع ذلك الاشتراطات البنائية وكل دي خطة متكاملة لإنشاء عمران حضري يليق بمستوى المواطنين، وسيكون لتلك الاشتراطات هام لما ينتج من عمران مخطط وفقا للمعايير والأسس الهندسية المتواكبه مع العمران، وحتى تكون مدن مصر راقية وحضارية وتليق بسكانها».

الجزار: موازنة هيئة المجتمعات العمرانية تصل لـ100 مليار جنيه

وفند: «زي ما بنعمل في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، بنعمل مناطحه مع الطبقات الأكثر يسرا علشان نقدر ناخد الفلوس دي ونشتغل مع الطبقات الأكثر احتياجا، وبنعتمد بشكل كبير على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، والهيئة خلال أخر 6 أشهر تصرف 12 مليار جنيه في الشهر، والموازنة للعام الجاري 100 مليار جنيه، والاستثمار مع القطاع الخاص بيحقق لينا النمو والازدهار في المدن الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي يتم إنشائها حاليا».