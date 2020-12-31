حصاد 2020.. قوانين أطلقها البرلمان خدمت المواطن.. منها العلاوات الخمس

وافقت اللجان التشريعية بالبرلمان المصري، على عدد من القوانين التي أقرها خلال دور انعقاده في 2020، خدمت المواطن، وترصد «الوطن» في هذا الصدد هذه القوانين خلال السطور التالية.

«نقل النواب» توافق على قرض لهيئة الأنفاق بمليار و885 مليون يورو

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق، بصفتها المقترض، و«جي بي مورجان يوروب ليمتد»، بصفته المنظم الرئيسي المفوض للأولى ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ (1.885.630.553.20) يورو الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

«صحة النواب» توافق على مواد الضبطية القضائية بقانون بلازما الدم

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، على المادة المنظمة للضبطية القضائية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

«تعليم النواب» توافق على تعديلات المعلمين: زيادة 50% للبدل والحافز

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم وحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، على مشروع قانون لتحسين رواتب المعلمين.

ويستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

تشريعية النواب توافق على قرض موجه لجامعة الملك سلمان

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

تشريعية النواب توافق على مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

اقتراحات النواب توافق على إنشاء كلية للبترول والتعدين برأس غارب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن إنشاء كلية للبترول والتعدين بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم من الإجراءات للتنفيذ.

«صحة النواب» توافق على معونة مليون دينار كويتي لمواجهة كورونا

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومية جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي، للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 24/3/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

«تشريعية النواب» توافق على مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

«التشريعية» توافق على اتفاق بين مصر والجامعة الأمريكية: 30 منحة دراسية وإعفاء ضريبيا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على طريقة إقرار اتفاق بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية، بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020، وأكدت اتفاقها مع الدستور والقانون.

ويتضمن الاتفاق إعفاء الحكومة المصرية لجميع الأجور والمرتبات التي تصرف من أية مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية.

«اقتصادية النواب» توافق على اتفاق لتطوير أسواق الجملة بـ700 ألف يورو

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة النائب أحمد سمير، على اتفاقية الشراكة الثلاثية لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس، والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في 30 مارس 2020، بحضور الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف الاتفاق لتقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير نجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائي والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية، من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية مصرية - فرنسية لتطوير خط المترو الأول

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة؛ للحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة، وزيادة الطلب عليها من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، ما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات.

القوى العاملة بالبرلمان توافق على مشروع قانون نقابة العاملين بالمكتبات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال و60 نائبًا آخرين، بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمى نقابة «أخصائي المكتبات والمعلومات والأرشيف».

اقتراحات البرلمان توافق على إنشاء وتطوير عدد من الأندية ومراكز الشباب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على 7 اقتراحات برغبة بشأن دعم وتطوير عدد من الأندية ومراكز الشباب، وأوصت الحكومة بإدراجها في خطة العام المالي وسرعة تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذها، تشمل الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي بشأن تزويد نادي غرب البلد الرياضي، نادي ناصر لأبناء الشعب بمحافظة أسيوط بصالات جيم صيني 19 جهازا، وبشأن تأثيث نادي غرب البلدية بمدينة أسيوط بمكاتب وأنتريهات.

شكاوى النواب توافق على اقتراح بقانون لتسهيل التصالح في مخالفات المرور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، ينظم التصالح في بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنتي الدفاع والنقل والمواصلات.

ويتضمن اقتراح القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التي تنشأ بشأنها، ويهدف التعديل إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين.

اقتراحات البرلمان توافق على إنشاء مكاتب بريد بعدد من المناطق

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقـدم مـن النائـب جمـال هنـدي، بشـأن فـتح منفـذ بريـد بقريـة الفنت الغربيـة - مركـز الفشن- محافظة بنى سويف، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سهير الحادي، بشأن استكمال مكتب بريد بقرية أبـو خـرص بمركـز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

«تشريعية النواب» توافق على قانون مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

«خطة النواب» توافق على قانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

«خطة البرلمان» توافق على تعديلات الحكومة لضريبة الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة نحو دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وتصويب هیاکلها التمويلية، بمـا يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.

«نقل النواب» توافق على اتفاق تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2029، بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية «الهيئة القومية للأنفاق»، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يناير 2029.

«خطة البرلمان» توافق على إعفاءات ضريبة الدخل لمواجهة كورونا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل.

«القوى العاملة» بالبرلمان توافق على قانون العلاوات الجديدة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

«اقتراحات النواب» توافق على تطوير محطة مترو شبرا الخيمة وكوبري محمد نجيب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبوطالب، بشأن تعديل كوبري محمد نجيب بدائرة المرج بمحافظة القاهرة.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ثريا الشيخ، لتطوير محطة مترو شبرا الخيمة في القليوبية، إذ إنّها بحسب النائبة، واحدة من أكبر المحطات، وتشهد تكدسا كبيرا للركاب في كل يوم، فضلا عن انتشار الباعة الجائلين، مطالبة بتوسعة وتطوير المحطة.

«اقتراحات البرلمان» توافق على مشروعات لدعم شبكات المحمول في مناطق بالجمهورية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلي، اليوم الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد رسلان مهدى العمدة، و، بشأن معاناة المنطقة الغربية من مدينة مطروح العاصمة وغربا حتى مدينة السلوم من عدم التغطية بشبكات الاتصالات المختلفة – محافظة مطروح، حيث وافقت على تقديم الدعم لشبكات المحمول وشبكات الاتصالات لتزويد الخدمة.

«تشريعية النواب» توافق على قرارين جمهورين بمنح لإقامة مشروعات قومية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على قرارين جمهوريين بعد التأكد من عدم مخالفتهما الدستور.

«شكاوى النواب» توافق على اقتراح بتطوير الشهر العقاري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف فخري، بشأن تطوير الشهر العقاري والتوثيق للمحررات الرسمية والعرفية.

ويقضي المقترح بتقديم خدمات الشهر العقاري من خـلال شـركـة حكومية متخصصة أو مـنح التراخيص للقطاع الخاص، لتقديم هذه الخدمات تحت الإشراف الكامل للأجهزة الرقابية المختصة مع وضع أنظمة العمل الإليكترونية، ومـتابعتها وتشديـد الـعقوبات وإخراجها من تحت مظلة وزارة العدل والتي تختص بأهم مرفق وهو القضاء.

«خطة النواب» توافق على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المقدم من النائبة مرقت اليكسان ويتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه في السنة بدلا من 8000 في القانون القائم.