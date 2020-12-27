رئيس تطوير العشوائيات: 68 ألف جنيه للمتر في بعض الأراضي بـ«ماسبيرو»

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة المصرية، دفعت لبعض ملاك أراضي منطقة مثلث ماسبيرو 68 ألف جنيه في المتر الواحد، وتم حساب الغرفة بـ60 ألف جنيه لمستأجري الغرف، مبينا أن منطقة مثلث ماسبيرو، تشهد طفرة معمارية كبيرة، ستعمل على رفع قيمة المتر الواحد، والعقارات فيها، لكثرة الاستثمارات التي سيتم ضخها، مشيرا إلى أنه يتم بناء 14 مدينة جديدة، من أجل تخفيف الضغط على المدن القديمة، والعمل على تخفيف الضغط أيضا على المرور والبنية التحتية.

الصندوق غير مسئول عن الوزرات

وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال استضافته في برنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن صندوق تطوير العشوائيات غير مسئول عن مباني الوزارات، التي سيتم إخلاءها، ويذهب الموظفون فيها إلى العاصمة الإدارية.

مراقبة مستمرة من الحكومة بأمر السيسي

وذكر أن الدولة تبذل جهود جبارة، من أجل منع عودة المناطق المطورة إلى عشوائيات مرة أخرى، وكان ذلك من خلال إيجاد عقد بين الدولة ومالك العقار، تقوم على توفير الدولة ملاعب ومستشفيات وبناء أسواق ومحال، وحينها يجب على المالك عدم تغيير النشاط، ولا يؤجر العقار ولا يبيعها من أجل توفير حقوق للمجتمع من جانب الشخص الأناني، الذي يعمل على تغيير الوجهة الحضارية، وحدث هذا الأمر في منطقة الأسمرات، عندما حاول بعض الأشخاص بناء مخالف وتغيير نشاط مساكنهم، وتأجيرها فتم مصادرة العقار من جانب الدولة لمنع تكرار هذا الأمر العشوائي.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإنشاء لجنة عليا يرأسها صندوق تطوير العشوائيات وبرجال ممثلين عن وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدراية للمرور على المشروعات كل 3 أشهر، للتأكد من تنفيذ جدية التعاقد من جانب المالك وعدم الإخلال بالشروط، التي اتفق على تنفيذها من أجل حماية المنشأة الخاصة به، وحماية المجتمع من أي تغيير مفاجئ، يتسبب في عودة العشوائيات مرة أخرى.