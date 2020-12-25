مدير صندوق تطوير العشوائيات: العالم كله تضرر من كورونا

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تظوير العشوائيات، إن العالم بأجمعه اشتكى من جائحة فيروس كورونا المستجد، وكيف أثرت على حركة التنمية وتنفيذ المشروعات على مستوى العالم، لكن في مصر أعتقد أن الناس لم تشعر بأي تأثير لتلك الجائحة على تنفيذ المشروعات التنموية في مصر، لافتا «صحيح التأثير كان موجود، لكنه تأثير طفيف جدا، وذلك يرجع لأننا كان لدينا النية وعقدنا العزم، على كيف سنعمل وكيف سنضع خطط بديلة للعمل، وكيف سنعمل على مدار 3 ورديات، حتى نقلل من عدد العمالة المتواجدة في كل وردية، وبدلا من أن يعمل 30 عامل في وردية واحدة، كنا نحرص أن نعمل على مدار 3 ورديات، كل وردية بـ 10 عمال فقط، حتى نقلل من كثافة العمل ونضمن تطبيق الأجراءات الوقائة أثناء العمل.

الناس تفاجأت بمشاريع كثيرة بُتفتتح

واضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «TeN»، أن الكثير من الأمور قمنا بها في الفترة الأخيرة حتى نضمن أن نعمل وننجز عملنا وفقا للخطة التنموية الموضوعة، وفي نفس الوقت لا يتسبب هذا العمل في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد: «وهذا ليس بكلام فالناس شاهدت بعينها النتائج، وأظن أن تسليم المشروعات التنموية في الوقت المخطط لها من قبل الأزمة خير دليل على ذلك، نعم كان هناك تأثير صغير، في وقت عطلت في أغلبية دول العالم مشاريعها لسنة كاملة، فالناس تفاجأت بكم المشروعات التي افتتحت في الفترة الأخيرة بمصر رغم الجائحة، كـ(بشاير الخير 3)، و(المحروسة)، بالإضافة إلى المدن الجديدة التي افتتحت بالبحر الأحمر، إلى جانب المشروعات الجارية الآن والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها مطلع العام القادم».

نعمل على شبكة طرق بالمناطق غير المخططة

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: نعمل حاليا على شبكة طرق كبيرة بالمناطق غير المخططة، والتي ينقصا مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء، لهذا نعمل على تزويد تلك الأماكن بالطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة بتلك المناطق غير المخططة، حتى تكتمل منظومة الطرق بشكل عام على مستوى الدولة، جنبا إلى جنب مع المحاور والطرق والكباري التي تفتتحها الدولة باستمرار، فالهدف هو كيف نصل إلى منظومة متكاملة من الطرق مع بعضا، بداية من المحاور الرئيسية وحتى الطرق الفرعية، داخل المناطق التي كانت في السابق غير مخخطة، ولكن الوضع أختلف الآن.