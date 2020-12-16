تطوير العشوائيات: 70% من سكان مثلث ماسبيرو فضلوا الحصول على مقابل مادي

شهدت القاهرة تنفيذ العديد من المشاريع، التي بدّلت شكل العاصمة، وكان أهمها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

وساهم مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، في تغيير الشكل المعتاد عليه للمنطقة منذ سنوات، ليرسم شكلا جديدا للمنطقة، ويحول العشش العشوائية لأبراج سكنية، يطل بعضها على شارع 26 يوليو، والبعض الآخر على كورنيش النيل، إلى جانب مبنى الإذاعة والتليفزيون.

خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، يقول إنّ بداية تطوير منطقة مثلث ماسبيرو كانت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها 2021، إذ يتم عمل أبراج عالية بالمنطقة تستغرق مدة زمنية طويلة، ولا يوجد تضارب بين انتهاء العشوائية والمناطق غير الآمنة هذا العام، وبين الانتهاء من تطوير ماسبيرو في 2021، لأن ماسبيرو لم تعد منطقة غير آمنة، بل هي في طريقها للتطوير.

صديق: الصندوق أتاح لسكان ماسبيرو 5 رغبات للاختيار بينها

وأوضح المدير التنفيذى للصندوق، أنّ عدد سكان مثلث ماسبيرو 4537 أسرة، وجرى التواصل مع السكان بشكل مباشر والتحاور معهم لمعرفة رغباتهم، وعدم إلزامهم ببديل واحد، لذلك صمم الصندوق استمارة تضم 5 رغبات مختلفة من الحلول التي اقترحها السكان أنفسهم، وجرى توزيعها عليهم، لاختيار الرغبة التي يريدها كل ساكن.

المدير التنفيذي للصندوق: 9% من السكان اختاروا شققا في الأسمرات وجرى تسكينهم بالفعل

أما عن الرغبات الخمسة، فهي: تعويض مادي مناسب، شقة في الأسمرات، الرجوع إلى المنطقة بعد التطوير والسكن بالإيجار، الرجوع والحصول على شقة تمليك ولكن بنظام التقسيط على سنوات طويلة، الرجوع إلى المنطقة والحصول على شقة تمليك وتقسيطها على سنوات قليلة للتصرف فيها، وفقا لتصريحات "صديق".

المدير التنفيذي للصندوق: 21% من السكان فضلوا الرجوع للمنطقة بعد التطوير

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنّ أكثر من 70% من سكان منطقة ماسبيرو، فضلوا الحصول على مقابل مادي، كونه مناسبا ومرضيا بالنسبة لهم، إذ حدد الصندوق 60 ألف جنيه للغرفة، إضافة إلى 40 ألف جنيه دعما اجتماعيا.

أما عن الـ30% الباقيين من السكان، فبعضهم اختار الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات ونسبتهم نحو 9%، وجرى تسكينهم بالفعل، والبعض الآخر فضل العودة مرة أخرى إلى المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، والسكن فيها سواء بالإيجار أو التمليك، ونسبتهم 21%.

وأوضح صديق، أنّ منطقة مثلث ماسبيرو، لم تعد غير آمنة، لكنها تسير نحو التطوير وسيتم الإنتهاء من تطويرها فى 2021، وأنّ مشروع تطوير المنطقة يهدف للارتقاء بقلب العاصمة، تحسين الوجهة الجمالية، وتوفير السكن الآمن والحياة الكريمة للمواطن المصري.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، أنّ 2020 كان عام القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة بميزانية 38 مليار جنيه، بينما تضمن خطة 2030 القضاء على العشوائية بالمناطق غير المخططة وتطوير الأسواق العشوائية، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.