نجدة الطفل عن قضية «طفل المرور»: لا تهاون للمتجاوزين والأحكام رادعة

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إنه تقرر إيداع الطفل أحمد أبو المجد الشهير إعلامية بـ «طفل المرور»، في مؤسسة عقابية، إيداعا مفتوحا، بسبب ارتكابه جناية مخدرات واستعراض القوى، حيث سيطبق عليه قانون الطفل لأن سنه لم يتجاوز الـ18 عاما، مؤكدا أن الإيداع سيكون غير محدد المدة، وتتابع الجهات المختصة كل شهرين حالة الطفل وتقوم بإرسال التقرير للمحكمة المختصة.

عثمان: حال الالتزام السلوكي من الطفل ستنظم زيارات له مع أهله

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في حال التزم الطفل بشكل سلوكي يتم إصدار قرارات تخص تنظيم الزيارات من قبل أفراد أسرته، حيث أن تلك الدور تخص وزارة التضامن الاجتماعي، وهي القائمة على رعاية قاطني تلك الأدوار.

عثمان: يجب أن تكون تلك الواقعة رادعة للمواطنين

وأوضح أن ما يتمناه أن تكون تلك الواقعة رادعة لكل المواطنين وحتى لا يتجاوز الأطفال بأي شكل، كما أن القضاء المصري لن يوافق على مثل تلك التجاوزات إيا كان الطفل أو منصب والده.

جدير بالذكر أن محكمة الطفل قررت إيداع مفتوح لـ طفل المرور أحمد أبو المجد، بالقضيتين الأولى جنايات والثانية جنح، بالإهانة والتنمر واستعراض القوة والتعدي على المارة وسوء استخدام الإنترنت، في أحد المؤسسات العقابية، وكذا قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس سنة وتغريمهما 10 آلاف جنيه فى قضايا الجنح.

كذلك قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة معاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور وإيداعه إحد المؤسسات للرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفي تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإيداع الطفل احمد ابو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.