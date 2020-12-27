مصدر: إخلاء سبيل «طفل المرور» خلال شهرين حال التزامه سلوكيا

أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن إيداع الطفل أحمد أبو المجد والمعروف إعلاميًا بـ«طفل المرور» بأحد دور الرعاية لا يعني إيداعه بها مدى الحياة، باعتبار أنه لا يوجد إيداع مفتوح داخل هذه الدور أو المؤسسات العقابية.

وأوضح المصدر إعداد تقرير عن الطفل كل فترة محددة وفقًا للحكم الصادر من المحكمة، ومن خلاله ستُشدد العقوبة أو تُخفف أو تُلغى تمامًا.

إعداد تقرير كل شهرين وإرساله إلى القاضي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه من الممكن إعداد التقرير المطلوب كل شهرين، مشيرًا إلى أنه إذا التزم الطفل خلال الشهرين فسيتم إرسال تقرير بذلك إلى المحكمة لتخفيف العقوبة أو إخلاء سبيل الطفل.

وتابع المصدر: «على النقيض، إن لم يلتزم الطفل خلال المدة يتم تشديد العقوبة عليه لحين تعديل سلوكه وكتابة تقرير من المؤسسة بذلك، ثم يتم تسليمه لأهله ليعود لحياته الطبيعية من جديد».

الطفل يعامل معاملة حسنة

وأشار إلى أن الطفل يعامل معاملة حسنة داخل المؤسسة منذ دخولها إليها، ولم يرتكب أي مشاكل أو سلوكيات سيئة حتى هذه اللحظة.

وقضت محكمة الطفل بالأميرية، بإيداع الطفل أحمد ابو المجد المعروف اعلاميا بـ«طفل المرور» إحدى دور الرعاية، والسجن عامًا لـ 3 من أصدقائه بتهمة حيازة المخدرات والاعتداء على فرد شرطة.

كما قررت المحكمة حبس باقي المتهمين شهرا وتغريمهم في باقي الاتهامات بواقع 20 ألف جنيه للاتهام الثاني، و50 ألفًا جنيه للاتهام الثالث، و100 ألف جنيه للاتهام الرابع في الجنحة المتهمين بها.