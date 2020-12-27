الأقصر تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة الأقصر، اليوم الأحد 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية المسحات الطبية بحسب مصادر طبية فى مديرية الصحة بالأقصر.

وقال المصدر إن إجمالي عدد الحالات التى تعالج فى مستشفى العزل بالعديسات 31 حالة بينهم طفل عام ونصف تم استقباله اليوم .

كانت محافظة الأقصر سجلت 7 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي فيما وصل عدد المتعافين 81 خرجوا بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

وكانت وزارة الصحة خصصت عدد من المستشفيات لحالات الاشتباه منها مستشفي الأقصر العام ومستشفى الحميات ومستشفى أرمنت إضافة إلى مستشفى العزل بالعديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة.

وفى نفس السياق أعلنت ساحة الشيخ الطيب بالبر الغربي بالأقصر بقيادة رائدها الشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر توقف استقبال الزائرين لمدة 3 اسابيع بداية من غدا الإثنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الساحة في بيان مساء اليوم أن هذا الإجراء لحماية محبي ومرتادي الساحة.