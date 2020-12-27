خبير تكنولوجي: المنصات الإلكترونية شهدت أزمة رغم زيادة المشاهدات عليها

قال مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجي، إن التفاعل والتواصل على الإنترنت، زاد بشكل كبير واستفاد من أزمة فيروس كورونا، في ظل الجلوس في المنزل بشكل كبير، لافتًا إلى أن الدراما ومشاهدة المسلسلات والأفلام ازدادت بشكل كبيرعلى المنصات الإلكترونية، التي شهدت هجوما شديدا عليها، وعلى الرغم من ذلك حدث خلل في الاقتصاديات بالنسبة للمنصات الإلكترونية وشهدت أزمة، حيث إن ثمن الاشتراك لا يمثل 1/8 تكلفة البث بالنسبة للمنصات.

وأضاف «أبو جمرة»، خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرانس» في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه في بداية الأمر، كان الشخص يجلس لمدة ساعة أو اثنين، ولكن في الفترة الماضية كانت تصل إلى 6 و8 ساعات في اليوم، وهذا كان ثمنه يفوق الاشتراك الذي يدفعه المشترك مع المنصة، ولذلك كان هناك أزمة للمنصات.

وتابع أن «كوفيد 19»، نال بحثا كبيرا من العالم كله منذ ظهوره، ولكن في شهر ديسمبر نال لقاح فيروس كورونا البحث الأكثر خلال هذا الشهر، في ظل الحديث عن طرح لقاحات كورونا في العالم كله، فبدأ البحث من الكثير من المواطنين في الفترة الحالية عن اللقاح وكيفية العمل به وغيرها من هذه الأمور المختلفة.

وأردف أنه بالنسبة لمصر فإن البحث لم يختلف كثيرًا عما كان يبحث عنه العالم، حيث كانت كورونا ولقاح فيروس كورونا من أبرز ما بحث عنه المصريون خلال الفترة الماضية.

وبخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن أن الناس كانت تفضل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدردشة أكثر من التواصل وجهًا لوجه، خاصة في ظل إتاحة خاصية «فويس نوت»، بين المتابعين وبعضهم البعض، لافتًا إلى أن «فيس بوك» هو أكثر موقع دخل عليه المواطنون.