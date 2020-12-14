خبير تكنولوجي: تعطل جوجل استمر 3 ساعات وبدأ قبل الظهر

قال الدكتور محمد محسن، خبير تكنولوجي، إنه أصبح من الصعب الاستغناء عن الاتصال بالإنترنت في هذا العصر، وهذا الذي اختبره تعطل محرك البحث جوجل اليوم.

وأضاف "محسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذا العطل في محرك البحث العالمي العملاق جوجل بدأ في الساعة الحادية عشر صباحا و41 دقيقة، واستمر إصلاحه 3 ساعات.

وتابع: "تعرضت لموقف صباح اليوم بعد أن فقد السائق الذي كان يقود السيارة أثناء ركوب أحد سيارات شركات النقل التشاركي ولم يستطع توصيلي لعدم تواجد خريطة أمامه توضح له طريقة السير".

وذكر أن قطاع الطيران لديه نظم مختلفة من التشغيل تتيح استخدام شبكات احتياطية سريعا، كما أن هناك أنظمة أونلاين خاصة بالامتحان وكل مؤسسة بها نظم متعددة لمواجهة مشاكل التعطل الإلكتروني موضحا أن مصر لديها أنظمة تكنولوجيا رائدة في ظل مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي.

من جهة أخرى قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى "أونلاين"، يُساعد المواطن بطلب تعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده، كما أن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى"أونلاين"، موضحًا أن التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمته الرئيسية التيسير واختصار الوقت وسرعته.

وأشار وزير العدل، إلى أنه جرى بالفعل تنفيذ مشروع إقامة دعوى "أونلاين" في 7 محاكم ابتدائية بالقاهرة، لكن حتى الآن لا يوجد إقبال كبير على هذه الخدمة، ورغم ذلك يسعى لتعميم مشروع "دعوى أونلاين" على باقي محاكم الجمهورية، "نقيب المحامين نفسه أقام دعوى مدنية أونلاين".

وأوضح مروان، أن عمليات التطوير والتحديث في منظومة العدالة شملت عدة مناحي أهمها تحويل الكتابة في الجلسات من يدوية إلى إلكترونية، كما أن النيابة العامة أخذت خطوات كبيرة في التحول الرقمي، كما أن تجديد الحبس عن بعد يتم في القضايا الجنائية وهو في صالح المتهم في الاساس.