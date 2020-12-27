«الرئاسة» تكشف تفاصل مشروع تطوير قرى الجمهورية: 500 مليار جنيه مخصصات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة رئاسة الجمهورية، إنه يتم العمل على التطوير والارتقاء بمستوى القرى المصرية بطرق مبتكرة، بمساعدة القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، وصندوق تحيا مصر، فضلا عن مشاركة رجال الأعمال، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة العام الماضي، رفعت كفاءة وطورت من 380 لـ400 قرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

سنعمل على تطوير 4800 قرية مصرية خلال ثلاث سنوات على 3 مراحل

وأضاف «راضي»، أن هناك في مصر 4800 قرية، فضلا عن توابعهم من عزب أو كفور، وبالتالي نتحدث عن عشرات الآف من التجمعات، وسيتم العمل تحت مظلة حياة كريمة، من أجل تطوير كل قرى مصر على ثلاث مراحل في ثلاث سنوات، حيث إن المرحلة الأولى، ستبدأ من يناير المقبل، أي بعد أيام قليلة، وسيتم العمل على تطوير 1381 قرية على مستوى الجمهورية، ويصلوا في نهاية المرحلة لـ1500 قرية.

المرحلة الأولى من النهوض بالقرى مخصص لها 500 مليار جنيه

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن المرحلة الأولى مخصص لها 500 مليار جنيه، وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وتحسين وتطوير كل جوانب الحياة للأهالي في القرى، وتطوير خدمات البنية التحتية الأساسية مثل النظافة والبيئة وتبطين الترع ورصف الطرق، وبناء وحدات سكنية وتوافر الخدمات البيطرية والزراعية، وسيكون من ضمن ذلك مركز تجميع الألبان، واستغلال المساحات الخالية في القرى لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، والعمل على زيادة الانتاج الزراعي في القرى.

أغلب قرى المرحلة الأولى ستكون من الصعيد

وأوضح راضي، أنه سيتم الاهتمام بالخدمات العامة، مثل إنشاء مؤسسات تعليمية وصحية والنهوض بها، وسيتم نشر قائمة المراكز والقرى التي ستندرج ضمن المرحلة الأولى، وستكون أغلبيتها في الصعيد.