التضامن تشكف موقف الحضانات مع تصاعد إصابات فيروس كورونا

كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه مع تصاعد إصابات فيروس كورونا قد تُعيد الوزارة النظر في مسألة فتح الحضانات، التى عادت للعمل مع مطلع يوليو المنقضى.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إن قرار غلق الحضانات بالأساس هو قرار يصدر من اللجنة العليا الحكومية لإدارة فيروس كورونا، وفقا لدراسات من الوزارة، وفي حال استمرار مؤشر زيادة الإصابات قد نرى جديدا يستدعي التدخل في مسألة فتح الحضانات

وبحسب المصدر فإن 40 % من الحضانات فقط هى التى فتحت أبوابها منذ يوليو الماضي وحتى الآن، بمعدل 5 آلاف حضانة من أصل إجمالي 14 الفًا، مشيرًا إلى أن الاصابات في الحضانات لا تتجاوز 2 %.

سيناريوهات العمل بالحضانات : تقليل استيعاب ثم غلق

وأشار المصدر، أنه فى حال حدوث أى تطور في أرقام الإصابات فسيتم اللجوء للسيناريو الأول وهو تقليل الاستيعاب فيما يتعلق باستقبال الأطفال مع التعقيم المستمر، والغلق سيتم فى حال زيادة الإصابات .

وتسجل مصر لـ3 أيام متتالية، إصابات متصاعدة في فيروس كورونا، حيث كسرت حاجز الألف إصابة، في ظل قرارات حكومية مشددة

قرارات حكومية مشددة لمواجهة تصاعد إصابات كورونا

وتحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار تطبيق الغرامة على المواطنين في حالة عدم التزام الكمامة،كاشفا قوائم الأماكن التى سيطبق فيها القرار وعلى رأسها المولات التجارية، المصالح الحكومية، وسائل النقل العام

وكشف المتحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية، إن عقوبة عدم الالتزام بارتداء الكمامة ستكون دفع غرامة 50 جنيهًا، ومن يرفض دفع الغرامة سيكون مصيره الإحالة للنيابة العامة