التضامن: إغلاق الحضانات مرة أخرى وارد إذا ساءت الأوضاع

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الممكن أن تغلق الحضانات مرة أخرى إذا ساءت الأوضاع، لافتة إلى أن نسبة الحضانات التي أعيد فتحها بعد االموجة الأولى لكورونا تمثل 34% فقط، حيث جرت إعادة فتح 4800 حضانة من إجمالي 14 ألفا، وأضافت القباج، أنه ظهرت إصابات بين الأخصائيات في 11 حضانة بنسبة 1.25%، مشيرة إلى أنه جرى إغلاقها وتعقيمها، وإعادة فتحها بعد التأكد من تعافي الأخصائيات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيجري تقليل نسبة استيعاب الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع باستمرار ما يستجد.

إغلاق وتعقيم أي حضانة تظهر بها إصابة بكورونا

ولفتت القباج، إلى أنه يجري إغلاق وتعقيم أي حضانة يثبت ظهور إصابة بها، ومتابعة المصابين والمخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم، وإجراء تحليل صورة دم كاملة لهم.

وأكدت أنه يشترط تخصيص غرفة للعزل الطبي حال وجود أي إصابة، سواء للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى، مشيرة إلى أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانات، ويشترط على العاملين ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

980 ألف طفل مسجلون بدور الحضانة

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة، 980.423 طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى 8%، مما يعني أن النسبة منخفضة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب تتمثل في عدم كفاية وملاءمة قاعات رياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال، وانخفاض مستوى وعي أولياء الأمور بأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل، وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال.

منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بكورونا للحضانة

ونوهت إلى أن جميع الحضانات ملتزمة بتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا، إلى جانب منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.