نائب محافظ القليوبية تشدد على سرعة إنهاء شبكة غازات الحضانات بمستشفى بنها الجديد

أكدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية على شركة الغازات المسؤلة عن تطوير قسم الحضانات والعناية المركزة بمستشفى بنها العام والجاري تطويرها حاليا بضرورة إنهاء أعمال تركيب الشبكة خلال هذا الأسبوع لبدء تشغيل المستشفى خلال أيام، وذلك للاحتياج الشديد لرعاية المرضى موضحة إنهاء مقاول الكهرباء لأعمال شبكة الكهرباء بالمستشفى وسيتم تسليمها غدا.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها ريان لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقامت ريان بتفقد مستشفى بنها التعليمي وذلك بحضور الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى وياسر إبراهيم نائب رئيس المدينة.

وبدأت بتفقد قسم الاستقبال وقسم الرعاية بالدور الرابع بالمبنى القديم للمستشفى وذلك لإنهاء أعمال تركيب شبكة الأكسجين بالمستشفى.

وأكدت ريان أنه جاري إنشاء مبنى الأورام والحروق والعلاج الإشعاعى للأورام بمستشفى بنها التعليمى.

وأكدت ريان حرصها على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى في وقت سابق جولة بمدينة بنها، تفقد خلالها مستشفى بنها التعليمي بعد تطويرها بتكلفة 260 مليون جنيه، والتي من المنتظر إطلاق التيار الكهربي بها خلال أيام، حيث تجول في مبنى الاستقبال والحالات الحرجة.

وأعرب المحافظ خلال جولته بالمستشفى عن إعجابه الشديد بوجود مثل هذا الصرح الطبي الكبير على أرض القليوبية، كونه يشتمل علي جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة، مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء، وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجرحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية.

وأشار إلى أن موقع المستشفى متميز جدًا، لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية، كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي.

وأضاف المحافظ أن المستشفى مصمم علي أحدث المعايير الطبية العالمية، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة (الكبسولة)، وذلك نظرًا لدقة وأهمية العمليات الجراحية، واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.

كما تفقد المحافظ مبنى الأورام والحروق الجاري إنشائه ضمن توسعات مستشفى بنها التعليمي «بنها العام» ، حيث تم إنشاء الطابق الأرضي وطابقين علويين، وهو أول مستشفى بالقليوبية تعالج الأورام بالعلاج الإشعاعي بجانب العلاج الكيماوي، فضلًا عن قسم لعلاج الحروق والحالات الحرجة.