وكيل صحة دمياط يشدد على ضرورة توافر المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بزيارة مستشفى الحميات بدمياط وتفقد أقسام المستشفى لمتابعة الانضباط الإدارى بها والتأكد من توافر المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا التى تمر بها البلاد وكذلك أعمال تركيب شبكة الغازات بالمستشفى.

و شدد عبد الجواد على حسن استقبال المرضى وذويهم وقد رافقه أثناء الزيارة الدكتور محمد بدران وكيل المديرية ودكتور زهدي زهدي مدير إدارة الترصد.

و في سياق متصل أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط عن تقديم خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لعدد 384.796 مواطن من الفئة المستهدفة بالفحص بنسبة ١٠٦ % من المستهدف الكلي للمحافظة، وكذلك القيام بإجراء قياسات ضغط الدم والسكر والوزن والطول لكافة المواطنين من الفئة المستهدفة بالفحص من المترددين علي المبادرة من داخل المحافظة وخارجها بواسطة ١٢٥ فريق طبي ثابت بمراكز ووحدات الرعاية الأولية ومتحرك بجميع أنحاء المحافظة ،كما تم إحالة الحالات المصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكر للمستشفيات والوحدات المعتمدة لاستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة وصرف العلاج .

وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بجولة تفقدية لمستشفيات كفر سعد وكفر البطيخ وميت أبو غالب تفقد خلالها أقسام الطوارئ والعزل واطمأن على توافر المستلزمات وتدفق الأكسجين السائل والغازي كما شدد على مرور الفريق الطبي على المرضي وعمل الصيانة الدورية لشبكات الغازات.

وزودت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الرعاية المركزة بمستشفي صدر دمياط بـ ١٠ أجهزة مونيتور لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى حالات الكورونا يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان و محافظ دمياط بالمرور الدوري على مستشفيات المحافظة.