«الوزراء»: كل المستلزمات الطبية والأدوية مؤمَّنة وتكفي حتى 8 أشهر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأفراح مسموح بإقامتها لكن بإجراءات محددة وبشرطين، أولهما أن يقام في مكان مفتوح والثاني ألا يتجاوز عدد المتواجدين عن 300 فرد، موضحًا أن هذا الأمر يختلف فيما يخص العزاءات فهي ممنوعة سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة، فمن الممكن السيطرة على أعداد المدعوين في حفل الزفاف، لكن في العزاء يذهب الجميع ولا تحدد له أعداد وبالتالي لا توجد سيطرة على العزاءات.

هناك إجراءات تبدو شديدة لكن نتيجتها لا تحقق الهدف المطلوب

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي عمرو خليل، علي شاشة «cbc» أنه من الممكن اتخاذ إجراء يبدو في ظاهره أنه شديد والنتيجة الفعلية له لا تحقق الهدف المطلوب، موضحا أن القرارات التي اتخذت مؤخرا هي قرارات ملموسة لنقاط الضعف خلال الفترات الماضية وأبرزها عدم ارتداء الكمامة.

الجميع سيلتزم بارتداء الكمامة بعد تطبيق الغرامة الفورية

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه عندما تطبق الغرامة الفورية على من لا يرتدي الكمامة سوف يلزم الجميع ويخلق حالة من الإلتزام نتيجة تخوف المواطن من الوقوع في الغرامة ومن لم يدفع الغرامة سيتم القبض عليه ويتوجه فورا إلى النيابة، موضحًا أن الحظر المسائي في يوم رأس السنة لم يثر في اجتماع اليوم، فالهدف ليس تقييد حركة المواطن بل يخرج ولكن في الأماكن التي تطبق الإجراءات الاحترازية.

المطاعم التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية ستُغرم 4000 جنيه

وأوضح سعد، أن هناك مطاعم لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وأنها سوف تتعرض للغرامة بمبلغ 4 آلاف جنيه وقرار بالإغلاق التجاري لمدة أسبوع كامل، ولو أعاد المخالفة نفسها سوف تطبق عليه نفس الغرامة ولكن يتضاعف مدة الغلق لتصل إلى أسبوعين، فقرارات اليوم استهدفت عدم الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

المستلزمات الطبية في مصر مؤمنة وتكفي لمدة 8 أشهر

وأشار إلى أن الوضع مطمئن فيما يخص المستلزمات الطبية لكل الأدوية لمدة 8 أشهر كاملة، وهيئة الدواء والشراء الموحد تقوم بإمداد المستشفيات بشكل دوري بكل المستلزمات، كما أن نقطة البداية الصحيحة لمن يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد هو الاتصال بالخط الساخن لتوجيههم إلى المستشفى المناسبة وأهمية التنظيم بين المستشفيات.

«الأوقاف» قد تضطر لغلق مساجد بعينها حال عدم الالتزام بالإجراءات

وأوضح أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارا بالتشديد، فيما يخص المساجد ومن يخالف يحال القائمون على المسجد وقد تصل الأمور بغلق مسجد بعينه بسبب عدم الالتزام، كما أن القرار الذي صدر فيما يخص اتحاد الكرة في إطار الإجراءات الاحترازية منذ أسبوعين بتعليق إقامة أي جمعيات عمومية لأندية لمدة 6 أشهر وهذا يتعامل مع الوضع الحالي وأن هذا الأمر لم يتم المناقشة فيه اليوم ولا جديد في هذا الموضوع، موضحا أن لجنة الأزمات تنعقد بشكل دوري لتطور الوباء وأن الوضع الآن ألزمنا باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.