نادر سعد: زيادة إصابات كورونا مقلقة.. ولم نرصد السلالة الجديدة في مصر

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد، أصبحت مقلقة، خاصة أن الموجة الثانية في كل دول العالم أكبر من الموجة الأولى، ولكن في المقابل هي أقل شراسة من الموجة الأولى، ولكن الخطورة في زيادة الأعداد، حيث تزيد معها أعداد الحالات الحرجة، ما يعني أنه لو كانت نسبة الحالات الحرجة حوالي 2%، فإنه عند إصابة 1000 شخص سيكون بينهم 20 حالة حرجة، وإذا كانت الإصابات ألفين فيكون بينهم 40 حالة حرجة.

حقيقة وجود سلالة جديدة في مصر

وعن ظهور السلالة الجديدة من الفيروس في مصر، قال «سعد» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن الحكومة تتابع كل التحاليل التي يخضع لها المصابون، وحتى الآن، لم نكتشف أي سلالة جديدة من هذا المرض.

وكشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا سوف تجتمع الأسبوع المقبل، من أجل بحث آلية للتحصيل الفوري للغرامات، موضحا أن الغرامات لن تصل إلى الحد الأقصى وهو 4 آلاف جنيه، ولكنها ستكون فورية من أجل ردع المخالفين.

لجان للتفتيش على المنشآت

وأشار إلى أن هناك لجانا سوف تفتش على المنشآت السياحية، والنوادي الرياضية، ومراكز الشباب، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات ليلة رأس السنة، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين والتي تصل إلى غلق المنشأة المخالفة، مشددا على أن الإصابات تزيد بمتوالية هندسية وهذا يعني تضاعف الأعداد خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

إشغال 42% من أجهزة التنفس الصناعي

وشدد على أن هناك إشغالا لـ42% من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، والوضع صعب، ويجب على المواطن أن يتمتع بالقدر الكافي من المسؤولية، والمواطن في كل دول العالم لا يلتزم إلا بتطبيق عقوبات وهذا ما سوف يجري الفترة المقبلة.