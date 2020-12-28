وزيرة التعاون الدولي: مصر منفتحة على كل الشراكات الدولية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير السنوي للوزارة يتضمن حديث كل وزير في القطاعات والتمويلات الدولية الموجودة، وأول منصة أطلقتها الوزارة في مطلع أبريل كانت تخص للصحة، وكانت تخص احتياجات وزارة الصحة بحضور شركاء التنمية، البالغ عددهم 120 شخصا من جميع أنحاء العالم، عبر وسائل التكنولوجيا دون السفر.

وأضافت «المشاط»، خلال لقاء، ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه كان هناك تواصل مستمر مع الصين واليابان والوكالة الأمريكة للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، لافتة إلى أن البنك الدولي موّل استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، بينما الوكالة الفرنسية ساهمت بتمويلات تنموية في قطاع الصحة، وكل ذلك مرصود في التقرير.

وأوضحت أن رصد ذلك في التقرير السنوي هدفه بالتأكيد على أن مصر منفتحة على كل الشراكات الدولية، وتاريخ تنفيذنا للمشروعات كان هام للغاية، وأظهر جدية، وهناك شراكات حدثت هذا العام الصعب، ومعرفة الجميع بأن شراكات مصر الدولية تخدم أهداف تنمية مستدامة، ومحاولة الابتكار في طريقة تداول المشروعات والحديث عنها، والموقع الإلكتروني للوزارة مختلف بالشكل ولمحتوي وتفاعلي للغاية وباللغة الإنجليزية والعربية، ويحتوي لأول مرة على خريطة مصر ومقسمة بأهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الى أن محفظة التعاون الدولي الجارية 25 مليار دولار مقسمة إلى 377 مشروعا، ويوجد في التقرير والموقع الإلكتروني للوزارة تفاصيل هذه المشروعات، وقدرة مصر في 2020 بجذب تمويلات تنموية بـ 9.8 مليار منها 3.2 مليار للقطاع الخاص تعد نقطة هامة وفارقة للغاية.