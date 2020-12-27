الأكاديمية الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون الدولي الهولندية

بعد عام كامل من مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكالة التعاون الدولى لاتحاد البلديات الهولندية، وقعت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الوكالة الهولندية، كأول شراكة من نوعها، وذلك في إطار استراتيجية الأكاديمية الخاصة بالتعاون الدولي مستهدفةً توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات الدولية الشبيهة والمماثلة.

وقالت رشا راغب، إن تأهيل الكوادر العاملة من أهم الملفات الموجودة بمصر في قطاع المحليات بالتحديد، والذي يمثل جزء كبير من نسبة العاملين بالدولة، مضيفة أن الشراكات الدولية هي أحد أهم أعمدة الأكاديمية، ولا تقوم الأكاديمية بنقل التجارب كما هي في بلادها، وهذا لأن كل دولة لها خصائصها وطبيعتها وظروفها وقوانينها ومستوى التعليم والعاملين الخاص بها.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تعمل على تطبيق ما يحقق فاعلية أكبر في التنفيذ، استمرارًا للنهج الذي بدأته منذ نشأتها في عقد شراكات نوعية مع مؤسسات مثيلة تعمل في نفس المجالات المنوطة بها الأكاديمية، وذلك بنقل الخبرات وتدريب المدربين وتطوير المناهج ومقارنات في بيئة العمل وزيارات ميدانية بين الطرفين وغيرها، كما أشارت إلى أن تلك الشراكة لها علاقة أيضًا ببروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

أما الهدف من البرتوكول المُوقع، هو تفعيل التعاون في مجالات التعليم والتدريب لقادة القطاع العام والإدارة المحلية والتدريب وتنمية الموارد البشرية في الإدارة العامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والخبراء والمعارف المتاحة بين الطرفين.

وتتمتع وكالة التعاون الدولى لإتحاد البلديات الهولندية، بخبرات عميقة في مجال الإدارة والحكومات المحلية، وتعمل على المستويين الفني والسياسي، لتطوير الحكومات المحلية، فهي إحدى أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية حول العالم، كما تتولى إدارة وتصميم عدة مشروعات مع مجموعة من كبرى المؤسسات العالمية، مثل البنك الدولى والمفوضية الأوروبية.