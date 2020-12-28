أستاذ جهاز هضمي: وضع وباء كورونا في مصر الأفضل مقارنة بدول أخرى

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، إن الدولة المصرية من أكفأ الإدارات التي قامت بإجراءات دوائية ومن أفضل البروتوكولات الموجودة على الساحة الدولية في أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن المستشفيات التي فتحت كعزل صحي للمصابين بالفيروس حتى الآن كافية وتدير الأزمة بشكل احترافي.

الحالة الوبائية في مصر بخصوص كورونا من الأفضل عالميا

وأضاف "المنيسي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "Extra news"، أن ما زالت الحالة الوبائية في مصر بخصوص فيروس كورونا من أفضل الأوضاع بمقارنة بدول العالم، وهذا ليس غريبا على الدولة المصرية التي استطاعت القضاء على فيروس سي، والتي اطلقت حملة 100 مليون صحة، فضلًا عن إعلان مصر مشاركتها الفعالة في الأبحاث العلمية حول لقاح كورونا.

التطعيمات على مر التاريخ أنهت أوبئة كانت قد تطيح بالبشرية

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، إلى أن التطعيمات على مر التاريخ أنهت أوبئة كانت قد تطيح بالبشرية جمعاء مثل الجدري الذي أنهى على مئات الملايين من البشر على مر العقود والحصبة وشلل الأطفال أيضا أنهت عليهم التطعيمات، مؤكدا أنه لا يوجد تطعيم يمكن تداوله إلا بعد اختبار الأمان والفاعلية.

العالم في حاجة لـ 7.5 مليار جرعة من اللقاح لاحتواء الفيروس

وأوضح أن التطعيم الصيني درجة كفاءته 86% وتطعيم شركة مودرنا وفيزر درجة كفاءته 95% ويستخدم نوعا من التكنولوجي وعيوبه في التخزين في درجة حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر بالنسبة لمودرنا ويوفرون حوالي 2 مليار جرعة لسكان الكرة الأرضية وأن البشر في حاجة إلى 7.5 مليار جرعة ليطلق عليه مناعة مجتمعية وإنهاء فيروس كورونا.

التطعيمات الخاصة بكورونا تستطيع صد مخاطر السلالة الجديدة

وأوضح أن ما يقال عن عدم فعلية التطعيم بالنسبة للتحور الحالي للفيروس فهذا كلام غير حقيقي فكل التطعيمات على مستوى العالم فعالة مع جميع النسخ، وفي حالة تطعيم 70% من سكان العالم نصل إلى مناعة مجتمعية التي تقلل فرصة انتشار الفيروس، منوها بأن التحور الحالي يجعل الفيروس أكثر انتشارا وأقل فاعلية حتى الآن، وعلى مر التاريخ لم يتم القضاء على أي مرض بالعقاقير ولكن التطعيمات هي المنقذة للبشرية جمعاء من الدمار.