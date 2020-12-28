برج أبوحماد يدخل الخدمة ضمن تطوير نظم إشارات خط (بنها - بورسعيد)

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج أبو حماد في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بنها - بورسعيد)، بطول 214 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل بالانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أنّ المشروع يتكون من (21 برجا رئيسيا، 19 برجا ثانويا، و88 مزلقانا)، مشيرا إلى أنّ برج أبو حماد يتحكم في 27 سيمافور ضوئي، و3 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا، و20 موتور تحويله.

وأضاف أنّ تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيني القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أنّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

ولفت إلى أنّه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.