أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 ديسمبر: ارتفع 18 جنيها

سجّلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 ديسمبر، ارتفاعا بقيمة 18 جنيها، جاء ذلك بعد استقرار دام 3 أيام متتالية في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية في مصر، ليباع العيار 24 بـ958 مقابل 940 جنيها، وسجل عيار 21 بـ 838 جنيها، وسجل عيار 18 يباع بـ 718 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بـ 6 آلاف و706 جنيه، وبلغ سعر الأوقية 29 ألف و795جنيه.

عيار 18 الأكثر مبيعا

وكشف تجار الصاغة بالغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا لم يمنع إقبال المواطنين على الشراء خلال تلك الفترة، مؤكدين تصدر عيار 18 لصدارة الأعيرة في الطلب في كل المحافظات.

الذهب يرتفع عالميا

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا بداية من يوم الخميس الماضي، مع هبوط الدولار الأمريكي، ويواصل المعدن النفيس ارتفاعة مع ضعف الدولار، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية، وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1%.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم بـ 1.1% إلى 1900.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر الماضي عند 1901.38 دولار.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1904.8 دولارات.

وقال الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد ارتفاعات جديدة لسعر الذهب، لأسباب أنه لايزال الأداة الجيدة للتحوط ضد الأزمات وتراجع سعر الفائدة وضعف الدولار.