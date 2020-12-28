مدّ فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. وشوقي: لن نلغي التيرم الأول

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مدّ فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس المقبل الموافق 31 ديسمبر 2020.

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الوزارة تعمل كل ما بوسعها لمساعدة جموع الطلاب وإنجاح العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنَّه رغم رفع الغياب بالمدارس إلا أنَّ العملية التعليمية تسير بصورة منضبطة، كما أنَّ هناك طلاب حريصون على حضور الحصص المدرسية داخل الفصول الدراسية، مؤكداً أنه مستحيل إلغاء امتحانات الترم الأول مهما كانت الظروف.

السماح بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى الخميس المقبل

وطالب وزير التعليم، جميع المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية بتأكّيد طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، منوهًا إلى أنَّه في حال وجود أي خطأ في البيانات يتمّ الرجوع فورًا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات ويتمّ الالتزام بكل التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني.

ونوه «شوقي»، إلى أنَّ الوزارة ستنفذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الطلاب والمراقبين والمشرفين على الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكّداً أنَّه سيتمّ تعقيم اللجان الامتحانية بصفة دورية طوال أيام الامتحانات.

وأوضح وزير التعليم، أنَّ إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليومية طبقًا للبيانات الرسمية من وزارة الصحة، «أمر غير مطروح»، لأن الوزارة تعمل على نجاح العام الدراسي، والحفاظ على سلامة وآمن الطلاب ومستقبلهم التعليمي، مشدداً على جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين ومشرفي الامتحانات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وطوال سير الامتحانات وعدم نزعها، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.