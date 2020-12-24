جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المرحلة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم

انتهت محافظة الفيوم من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول المرحلة الإعدادية بدءًا من الصف الأول وحتى الصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية والمهنية والعام، بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، الجداول والمواعيد التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021.

ومن المقرر أنّ تبدأ امتحانات مرحلتي النقل التي تشمل الصفين الأول والثاني الإعدادي، في 10 يناير المُقبل وتنتهي يوم 24 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 26 يناير وتنتهي يوم 3 فبراير.

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّه تم مراعاة الخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة حينما تم وضع الامتحان، لافتًا إلى أنّه تم مراعاة الإجازات الرسمية لأعياد الأقباط وعيد الشرطة.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم 10 يناير المُقبل بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان الهندسة يوم الثلاثاء 12 يناير، ثم الجبر والإحصاء يوم الخميس 14 يناير، ثم العلوم يوم الأحد 17 يناير، ثم اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 20 يناير وأخيرًا امتحان الدراسات الاجتماعية يوم السبت 23 فبراير.

وتنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادء، يوم 11 يناير حيث تبدأ بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء 13 يناير، ويليه امتحان مادة الهندسة يوم السبت الموافق 16 يناير، ثم امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 18 يناير، يليه الجبر والإحصاء في الخميس الموافق 21 يناير، وأخيرًا اختبار مادة العلوم في يوم 24 من نفس الشهر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه اختبار مادة الجبر والإحصاء يوم الأربعاء 27 يناير، ثم يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد 31 يناير، وعقب ذلك يأتي امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين 1 فبراير، يليه امتحان الهندسة يوم الثلاثاء 2 فبراير، وأخيرًا امتحان العلوم في 3 فبراير.