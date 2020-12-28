أخبار سارة للمصريين العاملين في الأردن بعد قليل

تصدر وزارة القوى العاملة، بيانا بعد قليل، توضح فيه تفاصيل قرارات جديدة سارة لوزارة العمل الأردنية بشأن العمالة المصرية العاملة في قطاع الزراعة، بمناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

تقرير من الممثل العمالي يكشف تفاصيل القرارات السارة

وقال الإعلامي هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية عنه اليوم، إنّ وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الممثل العمالي المصري بالعاصمة الأردنية عمّان طلعت السيد، يفيد بأنّ وزارة العمل بالمملكة الأردنية ستصدر اليوم قرارات مهمة للتيسير على العمالة المصرية بالقطاع الزراعي.

وزير القوى العاملة يتابع أوضاع العمالة بالخارج على مدار الساعة يوميا

واضاف سعد الدين، أنّ وزير القوى العاملة يتابع على مدار الساعة، يوميا أوضاع العمالة المصرية بدول العمل بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر مع مكاتب التمثيل العمالي بهذه الدول، لتذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، والسعي بكل اهتمام بتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج، والسعي المستمر للحفاظ على حقوقهم، والاطمئنان عليهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

يذكر أنّ مكتب التمثيل العمالي بالأردن نجح الأسبوع الماضي، في إنهاء مشاكل العمالة المصرية المغادرة نهائيا من الأردن، واستطاع أن يحصل على مستحقاتهم التي بلغت نحو مليونين و578 ألفا و733 دولارا، ما يعادل نحو 40 مليونا و460 ألفا و320 جنيها مصريا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أنّ الممثل العمالي بالأردن طلعت السيد، يتابع باستمرار الشكاوى التي ترده من العمالة المصرية، وبمتابعته شكاوى العمال المصريين خلال أكتوبر الماضي، أوضح أنّ مكتب التمثي العمالي تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال المقدم ضدهم بشكاوى، وطالب فيها العمال المصريون بمستحقاتهم، موضحا أنّ التواصل انتهى بحل جميع مشاكلاتهم.