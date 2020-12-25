سعفان والمطيري يبحثان عدة سيناريوهات لعقد مؤتمر العمل العربي المقبل

اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، لبحث عدد من القضايا المشتركة وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجالات العمل والعمال، وتحديد ميعاد ومكان انعقاد مؤتمر العمل العربي القادم والبدء في عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، في ظل انتشار الموجة الثانية جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها.

وتم خلال الاجتماع طرح الرؤى ووجهات النظر من الجانبين فيما يخص تحديد موعد ومكان مؤتمر العمل العربي القادم، وشرح عدة سيناريوهات لما سيتم عليه، مقترحين أن يكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021، وأوضح المطيري في هذا الخصوص أنه سيتم مراسلة الدول الأعضاء لأخذ الرأي في يناير وفبراير ، متمنين من الله زوال تلك الجائحة واستقرار الأوضاع قبل ذلك الموعد، وفي حالة استمرار تلك الجائحة فسيتم ضغط المؤتمر لمدة يومين، حرصا على سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيقا لسياسة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

سعفان يرحب بالمطيري

وكان وزير القوى العاملة قد رحب بالمطيري في مستهل اللقاء، مؤكدا العلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمع بين وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل العربية، والتي تمثلت في العديد من المواقف والأحداث.

ومن جانبه شكر فايز المطيري الوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حبه لبلده الثاني مصر، ومشيدا بتحسن وضعها خلال الفترة السابقة، واستمرار ذلك التحسن في المستقبل، كما قدم الشكر للدولة المصرية على حرصها على الدعم المتواصل للمنظمة بمختلف أشكاله.

وأوضح المطيري أنه قدم مقترحا يفيد بأهمية وجود مرصد تجريبي لمواجهة كل الأخطار التي تواجه الدول، كما تم تجربة ذلك على بعض الدول، لافتا إلى أنه تم إعداد العديد من الدراسات والاجتماعات عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأطراف العمل الثلاث، وتحقيق التعاون والتكاتف المطلوب لمواجهة التحديات.

وفي ختام الاجتماع اتفق «سعفان» و«المطيري» على البدء في عمل مشروعات وبرامج جديدة مشتركة بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة ومنها العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ومشروعات التدريب المهني وتمكين المرأة.