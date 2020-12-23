بريطانيا ترصد سلالة جديدة أخرى لكورونا: قادمة من جنوب أفريقيا و«مقلقة»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، رصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد، لها صلة بجنوب أفريقيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من على إعلان اكتشاف سلالة جديدة، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، وطالب هانكوك، بعزل كل القادمين من جنوب أفريقيا، حيث إن السلالة الجديدة مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة.

ورصدت السلطات الصحية في بريطانيا، إصابات بسلالة جديدة لدى مريضين كانا على اتصال بأشخاص قدموا للبلاد من جنوب أفريقيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لتصريحات وزير الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم.

وتابع: «الحكومة ممتنة بشكل لا يصدق لحكومة جنوب أفريقيا على دقة الأبحاث العلمية لديها، والانفتاح والشفافية التي تصرفت بها، كما فعلنا عندما اكتشفنا فيروسا متحورا جديدا هنا».

وأشار وزير الصحة البريطاني، إلى أن الفيروس الجديد تحور من السلالة المتحورة التي جرى إعلان ظهورها في البلاد منذ أيام، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر الماضي، في منطقة «كنت» جنوب شرقي انجلترا، مشددا على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة.

بريطانيا تفرض قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب أفريقيا

وفرضت الحكومة البريطانية قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب إفريقيا، فضلا عن إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحي فورا، بينما تستعد البلاد إلى فرض قيود صحية أكثر صرامة في محالة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي وسلالته الجديدة على أرضها، واعتبارا من 26 ديسمبر الجاري، تدخل عدد من المناطق إلى المستوى الرابع من القيود.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 2.11 مليون حالة، ووصلت الإصابات اليومية في آخر 24 ساعة إلى 28 ألف إصابة جديدة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 51.9 ألف إصابة.