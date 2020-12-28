«التجارة»: برامج لتأهيل 200 متدرب على دهان السيارات والأخشاب لمدة عام

وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة «ميدو» برتوكول تعاون لتنفيذ عدد من اليرامج التدريبية في اطار مبادرة «اتعلم صح وأدهن صح»، في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفتح مجالات عمل جديدة للشباب، وذلك في مجالات تأهيل مهنة فني إصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة، حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الأخشاب وتستمر لمدة عام.

وقع البروتوكول عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومي التلاوي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD)، وذلك بحضور هاني البلوني رٸيس قطاع التسويق والمبیعات بالمجموعة الدولية للدهانات الحديثة «ميدو».

وقال عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إنَّ هذا المشروع يستهدف نشر ثقافة التدريب المهني وتأكيد دوره المهم في المجتمع، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ تنفيذ المشروع من خلال دورات (TOT) لمدربين الكفاية الإنتاجية ثم قيامهم بتدريب الطلبة والطالبات وشباب الخريجين الراغب في تنمية مهاراتهم بمراكز التدريب المهني بالمصلحة.

وأضاف أنَّ المشروع يعكس جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في القيام بعمليات التطوير المستمر وإدخال مهن جديدة بمراكز التدريب التابعة لها، إضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بالمصلحة في كل التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل من عمالة فنية مدربة، مشيراً إلى أنَّ التدريب سيتمّ بمراكز العاشر ودمياط والمركز الكوري بشبرا ومركز محرم بك وأسيوط وعدد من المراكز الأخرى حيث سيتمّ تقسيم المتدربين على مجموعات تضم كل مجموعة 25 متدربًا.

وأوضح أنَّ البرنامج يستهدف فئة من الشباب والفتيات من سن 18 إلى 40 سنة والراغبين في تعلم مهارات دهان السيارات ودهان الأخشاب من طلاب المراكز التدريبية التابعة للمصلحة، ومن الشباب الذين يجيدون القراءة والكتابة كحد أدنى بموجب شهادة تفيد ذلك وكذا الحاصلين على دبلوم متوسط وثانوية عامة ومؤهل عال والمهتمين بالمهنة من خارج المراكز لتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات والمعلومات التى تساعدهم على معرفة اساسيات مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب بصورة صحيحية بهدف رفع مهاراتهم التدريبية مع المساهمة في توجيههم لشركات متخصصة لمساعدتهم على فتح اسواق عمل ومشروعات صغيرة لهم.

ولفت إلى أنَّ مؤسسة القيادات المصرية للتنمية ستقوم بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" وفي اطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بقطاع التدريب المهني بتقديم الدعم المعنوى والمادى للشباب لتحقيق اهداف التدريب من خلال توفير خامات التدريب والعدد المطلوبة والتيشيرتات والافارولات والمادة العلمية المطورة الهادفة للارتقاء باساسيات المهنة وما يتطلبه سوق العمل بقطاع التدريب المهني، مشيراً إلى أنَّ المؤسسة ستقوم بالدعاية للمبادرة وتجهيز المطبوعات اللازمة وتنظيم احتفالية الإعلان عن المشروع.

جدير بالذكر أنَّ مدة التدريب تستمر 10 أيام يخصص منها يومان للنظري و8 أيام تدريب عملي بواقع 6 ساعات تدريبية يوميًا صباحًا أو مساءً بشرط الحضور بنسب 100% من عدد الايام حيث يقوم البرنامج التدريبي على أساس التدريب النظري والعملي لمهارات دهان الاخشاب والسيارات ودهان وتوضيح المهارات الفنية والسلوكية والقدرات والمعلومات المطلوبة وكيفية اكتسابها وممارستها بصورة عملية.