كوارث حول العالم.. زلزال يضرب كرواتيا وتشيلي..وغرق سفينة صيد روسية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة كوارث طبيعية، منها زلازل ودوران براكين، كما شهدت روسيا غرق سفينة في «بحر بارنتس».

واليوم، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسط كرواتيا، وقالت وسائل إعلام، أنَّ مركز الزلزال وقع على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب الشرقي عاصمة البلاد -زغرب دون الابلاغ عن إصابات أو خسائر.

وفي تشيلي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات، اليوم، قبالة ساحل جنوب البلاد، فيما لم ترد تقارير عن حدوث خسائر مادية أو بشرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، غرق سفينة صيد تدعى «أونيجا» على متنها 19 صيادًا، في «بحر بارنتس» شمال غربي البلاد، وأكّدت السلطات الروسية، أنَّه تمّ إنقاذ 2 من الصيادين.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أنَّ سبب غرق السفينة يرجع إلى التكثف الجليدي في المنطقة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

كانت إيران، شهدت أمس الأحد، غرق أحد سفنها وعلى متنها 7 أشخاص قرب جزيرة «لارك» على مضيق هرمز.

وقال مسؤول إيراني، إنَّ سلطات بلاده، أجرت اتصالات مع الإمارات وعمان والسفن التي تعبر المضيق للعثور على البحارة.

وشهدت إيران، في مطلع الشهر الجاري، حادث غرق سفينة في أثناء توجهها إلى «أم قصر» جنوب العراق، وفقًا لما ذكرته «سبوتنيك».

وتضم قيعان البحار والمحيطات عددًا كبيرًا من السفن الغارقة، بسبب الحروب أو الطقس، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، أمس الأحد، ثوران بركان «جبل أوتاكي» في جزيرة «سوانوس» الواقعة في جنوب غربي البلاد، وحذرت السلطات اليابانية، من اندفاع صخور كبيرة في الهواء، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.