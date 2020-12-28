الصين تعلن تحديها لكورونا: صاراتنا ووارداتنا 9 ملايين دولار «كل دقيقة»

تبلغ قيمة الصادرات والواردات الصينية في الدقيقة نحو 60 مليون يوان (بما يوزاي 9.186 مليون دولار أمريكي)، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة الصينية التي أشارت إلى أنَّ التجارة الخارجية الصينية تسجل نموًا بارزًا رغم تفشي جائحة «كوفيد -19»، حيث حافظت البلاد على استقرار في كل من الأعمال الرئيسية للتجارة الخارجية والسلسلة الصناعية وسلسلة العرض وحصتها في السوق الدولي، الأمر الذي أدى إلى استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بشكل عام.

وذكرت وزارة التجارة الخارجية الصينية، في بيان لها، أنَّ الصين التجارة الخارجية الصينية تحولًا في النمو التراكمي للتجارة الخارجية من سلبي إلى إيجابي في فترة يناير - سبتمبر، وبلغت الزيادة 1.1% في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وواصلت الزيادة التوسع في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة الصادرات والواردات إلى 32 تريليون يوان (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 6.5236 يوان تقريبًا) في العام الجاري، بزيادة 30% قياسًا إلى عام 2015.

وفي الوقت نفسه، حققت الصين متوسط نمو قدره 7.5% في تجارة السلع في الفترة ما بين 2016 و2019، حيث يزيد معدل النمو بواقع 1.9 نقطة مئوية عن نظيره العالمي.

وقدرت منظمة التجارة العالمية أنَّ حصة الصين في السوق العالمي تواصل الازدياد في العام الجاري، وقد تتجاوز أعلى مستوى سجلته في عام 2015 والبالغ 13.8%.

وشهدت الصين ترقية في قطاعي الاستهلاك والتصنيع، حيث دخلت السلع الأجنبية الواردة إلى العائلات الصينية، وازداد عدد المناطق التجريبية للتجارة الالكترونية العابرة للحدود إلى 105، ومثلت قيمة الصادرات والواردات في هذه المناطق 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2015.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أنَّ عدد شركاء الصين في التجارة الخارجية توسع إلى ما يزيد عن 230 دولة ومنطقة، وحافظت الصين على وضعها كثاني أكبر دولة مستوردة في العالم.

وانخفض معدل الرسوم الجمركية 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 7.5%، فيما ارتفعت نسبة واردات السلع الاستهلاكية 2.8 نقطة مئوية لتشكل 10.6% من الإجمالي، الأمر الذي جعل قيمة المبيعات لعدد من العلامات الأجنبية تعود إلى مستويات ما قبل تفشى الوباء في السوق الصيني.