«أبو المكارم»: حل مشكله تداخل البنود الجمركية لتدقيق أرقام الصادرات

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يجرى حاليا وبالتعاون مع قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة وضع آلية لحل مشكله تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية وما يترتب عليه من صعوبة في تدقيق أرقام الصادرات والواردات.

وأكد أبوالمكارم أن الهدف الرئيسي من تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس تخفيف العبء على مستودع المعلومات بالهيئة، بحيث توجه البيانات والمعلومات لكل مجلس فيما يخصه وهو ما يحقق دقة أكبر للبيانات التي يعلنها المستودع، فضلا عن أن التحديد للسلع التي يختص بها كل مجلس تساعد المصدرين في التوجه الصحيح للمجلس الذي يختص بنشاطه.

وأشار إلى أن اجتماعا قد عقد لمناقشة تداخل البنود الجمركية بين المجالس ترأسه أشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية بحث خلاله المعايير التي سيتم من خلالها تحديد السلع التي يختص بها المجلس.

وأوضح أبوالمكارم أن هناك عدة معايير يمكن الاحتكام لها عند تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس، أما معيار القيمه المضافه أو الدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين المجالس أو معيار التصنيف الدولي للسلع الصناعية، كاشفا أنه تم الاتفاق علي استطلاع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب لتحديد السلع التي يختص بها كل مجلس.

وذكر أن مجلسه اختار كل من البند الجمركي والقيمة المضافه والتصنيف الدولي للسلع الصناعية كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين المجالس.

وكشف أبوالمكارم عن تعاون خلال الفترة القادمة مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والنظم القانونية المنظمة والحاكمة لها وأهمية اكتساب الشركات الناشئة منها لهذة الحقوق وكيفية تسجيلها وإدارتها وذلك من خلال قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية.