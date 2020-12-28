النقابة العامة للبترول: لجنة لتحديد أسعار البنزين والغاز

قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إن هناك لجنة مشكلة لتحديد زيادة ونقصان وثبات أسعار البترول ومنتجات البترول من بنزين وغاز وهذه اللجنة مشكلة من وزارة البترول ووزارة المالية ووزارة الصناعة.

وأكد أن وزير البترول شكل لجنة متخصصة الفترة الماضية من وزارة البترول ومعها لجنة من اتحاد المستثمرين من أجل تحديد طلبات المستثمرين، واجتمعت اللجنتان وطالب المستثمرين بخفض أسعار البترول لكي يستطيعوا المنافسة بالأسواق وخصوصا الغاز الطبيعي.

خفض الأسعار للبترول من أجل المنافسة بالأسواق الداخلية

وأضاف «داوود»، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن اللجنة كانت ترغب في خفض الأسعار من أجل المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، والوزارة كانت ترغب في تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي ووزير البترول ورئيس الوزراء بخفض الأسعار من أجل عودة الحركة بالأسواق وخصوصا بعد أزمة فيروس كورونا واضطراب الأسواق العالمية والمحلية، وجاري العمل باللجنة المشكلة من متخصصي وزارة البترول والمستثمرين.

قرارت منتظرة لأسعار البترول الفترة المقبلة

وتابع داوود أن الشركات كثيفة الاستثمارات عليها ديون حوالي 6 مليار جنيه، واللجنة تعمل حاليا على جدولة الديون، والفترة المقبلة سيكون هناك قرارات إما بالتثبيت أو انخفاض الأسعار وهذا يتم تحديده وفقا لطرق التسعير.

وأوضح أنه توجد طريقتين للتسعير، و90% من الدول تعمل بسعر برميل الزيت الخام، وإذا زاد سعر برميل البترول زادت الأسعار، وإذا انخفض سعر البرميل تنخفض الأسعار، وتنخفض أسعار الغاز أيضا الذي تستخدمه المصانع، والدراسة جارية في الوقت الحالي من اللجنة المشكلة، ومن المنتظر الفترة المقبلة قرارت من هذه اللجنة.