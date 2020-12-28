وزير البترول: منتدى غاز «شرق المتوسط» ليس موجهاً ضد أي دولة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن منتدى غاز شرق المتوسط يعمل في إطار مصالح عدة دول لا يعمل ضد دول بعينها في المنطقة.

منتدى الغاز تم إنشاءه للتعاون والتكامل

واضاف الملا لـ "الوطن"، أنه ليس الغرض من المنتدى ذلك ولكن الغرض منه أن نتكامل ونتعاون معا لتعظيم الإستفادة من المورد الطبيعي المتواجد لدينا في هذه المنطقة، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة بيننا بحيث التعاون والتكامل في المشروعات لتحقيق مصلحة، فالغرض منه التكامل وليس التنافس، فنحن نعمل على مشروعات وتحت مظلة المجلس الوزاري لهذا المنتدى.

واشار إلى أن هناك لجنة خبراء من الإستشاريين خاصة بالقطاع الخاص وهي تضم الشركات إما الدولية أو التابعة للقطاع الخاص أو المؤسسات الدولية، وتعمل على مشرعات مشتركة او فرص إستثمارية في الدول ال7 المؤسسة او في دول أخرى تكون مشتركة سواء كانت مراقب أو عضو غير مؤسس ليكون هناك إستفادة منها أو معها للتكامل مع بعضها وتكون فرصة للحوار بين الدول وهو ما يجعلنا نستطيع استثمار تواجدنا معا في الاستفادة من وجود فرص لمورد مهم كالغاز الطبيعي والذي يمكن العمل معهم عليه في سلسلة القيمة فيما يتعلق بالشحن أما نقل إما تخزين إما بتروكيماويات إما تصدير.

وأوضح انه من الممكن العمل معا علي ان هناك دول لديها غاز ولكن ليس لديها سوق فتقوم بجلب الغاز لنا عبر خطوط الأنابيب ومن خلال محطات الإسالة الخاصة بنا نقوم بتصديرة إلى أوروبا، فبالتالي المنتهدى يهدف للتعاون وليس لتوجيه الجهود تجاه دوله أخرى.