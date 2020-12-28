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تدهور الحالة الصحية لمجدي صبحي: «أنا تعبان جداً.. ربنا يسترها»

كتب:

ضحى محمد
11:15 ص | الإثنين 28 ديسمبر 2020
مجدي صبحي

مجدي صبحي

تدهورت الحالة الصحية للفنان مجدي صبحي، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لعلاجه.

وتواصلت «الوطن» هاتفيًا مع «صبحي» والذي تحدث بصعوبة بالغة، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له قائلًا: «أنا تعبان جداً، مش قادر اتكلم ولا اتنفس، ادعولي ربنا يسترها».

وأعلن «مجدي» عن إصابته بكورونا قائلاً،«عندي كورونا أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمنة الكبيرة واتصالاته علي أعلي مستوي لإنقاذي».

كان الفنان مجدي صبحي، شقيق النجم محمد صبحي، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية،  وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «عندي كورونا أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمنة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي».

وشكر «مجدي» نقابة المهن التمثيلية وأعضائها قائلاً: «أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر علي مجهودها الخارق معي، وأشكرنقيبي أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفي العجوز طارق علي مجهوده الرائع، الدعاء لي من فضلكم».

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