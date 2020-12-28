إصابة 2 في انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي بأسوان

أصيب شخصان، صباح اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى «أسوان – القاهرة» بالقرب من كمين غرب أسوان، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث على الطريق الصحراوى الغربي «أسوان – القاهرة» بالقرب من كمين غرب أسوان، وتبين أن نوع السيارة «سوزوكي» وكان بداخلها شخصان هما عصام عبد الفتاح بيومي، 60 سنة، والذي أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد علي أمير، 45 سنة، وأصيب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

ووقع حادث آخر على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كوبري فارس، أمس، ما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين، ونشرت «الوطن» أسماء المتوفين وهم منار ياسر محمد 18 سنة، وعلاء شحات جابر، ورمضان علي محمد حسن، وعلي إبراهيم سليم، وعبد الباسط سيد عبدالعظيم، وياسين جمعة عبيد، وسيد محمد مصطفي 43 سنة، وأشرف محمد طه، ومحمد عبد الوهاب محمد، وهدرا فخري عطية 32 سنة، وأحمد عبدالمالك سيد 29 سنة، وعلي إبراهيم محمد 64 سنة.

أما المصابين فهم إسحاق أحمد إبراهيم، 55 سنة، وابنه «أحمد»، 12سنة، وابنته عائشة، 16 سنة، وأميرة عويضة، 25 سنة، وعمر محسن شعبان 25 سنة.

ووقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر الضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل لـ 6 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث، وأيضاً صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.