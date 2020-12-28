13 معلومة عن مصابي كورونا في «عزل أسوان».. بينهم 14 بالعناية المركزة

مع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية يستقبل مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، الحالات المتوسطة وفوق المتوسطة والتي تحتاج لتدخلات الأطباء والتمريض، فضلا عن استقبال مجموعة من المستشفيات سواء الحميات أو الصدر أو حتى الجامعي في مراكز محافظة الحالات المشتبه فيها ويتم أخد المسحات للمشتبه فيهم وعلاجهم مع الحالات الأخرى، وكان مستشفى العزل بالصداقة استقبل 12 حالة فقط لعلاجهم من كورونا، ولكن اليوم ارتفعت الحالات مرة أخرى لتصل 64 حالة كورونا.

وتنشر «الوطن» مجموعة من المعلومات عن المصابين بكورونا المتواجدين حاليا داخل أقسام مستشفى أسوان التخصصي.

الإجمالي المتواجد حالياً بالمستشفى: 64 حالة مصابة بالكورونا.

المصابون المتواجدون بالقسم الداخلي: 50 حالة.

المصابون المتواجدون بقسم الرعاية المركزة : 14 حالة مقسمين كالتالي (10سباب - 3 تيوب - 1air room)

حالات خروج اليوم : لايوجد

حالات الوفاة : حالة واحدة

سلبي اول مرة : لا يوجد

تحويلات للنزل : لايوجد

تحويل للمنزل : لا يوجد

البيان التراكمي لإجمالي عدد الحالات : 1444 حالة.

إجمالي المتعافين : 481

إجمالي الوفيات : 265 :

إجمالي التحويلات للمنزل257

إجمالي التحويلات للنزل 379

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.