محاسب يكتشف إنجاب زوجته لطفلين سفاحا بعد 10 أعوام من زواجهما بالسويس

بعد 10 أعوام من الزواج، اكتشف محاسب بالسويس خيانة زوجته المتكررة وسلوكها المنحرف، وهو ما دفعه للقيام بإجراء تحاليل «dna» لأطفاله الاثنين لشكه فى نسبهما له، لتكتمل صدمته بأنهما ليسا أبنائه، وأن زوجته خدعته طوال الأعوام الطويلة الماضية، وأنها أنجبت الطفلين عن طريق الحمل سفاحًا من رجال آخرين.

وقدم الموظف زوج السيدة المتهمة للنيابة العامة مستندات تؤكد ارتكاب زوجته لجريمة الزنا، من بينها تحاليل «dna» لأطفاله الاثنين والتى أُجريت بإذن من النيابة العامة، كما قدم صورًا لمحادثات زوجته مع رجال تمت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا، وإقامتها علاقات غير شرعية مع عدد من الرجال.

وقال الزوج «ف. ك»، «أنا أعمل محاسب بإحدى الشركات، وبسبب عملي أسافر كثيرًا منذ زواجي، وكنت أعيش حياة طبيعية مع زوجتي ولم أتخيل يومًا أنها تخونني وتقيم علاقة مع أي شخص، خاصة أنها كانت تقول لي دائمًا أنها تحبني»، مشيرًا إلى أنها خلال الأعوام العشرة من زواجنا أنجبت ولدين، وأنه لم يقصر في واجباته الزوجية في يوم من الأيام.

وأكد الزوج، أنه خلال الأشهر الماضية، أكد أقاربه له أن سلوك زوجته غير منضبط، وأن الأحاديث تكثر حول إقامتها علاقة بأحد الأشخاص، «لم أصدق في البداية، حتى راقبت تليفونها والرسائل على واتس آب وفيس بوك لأكتشف الكارثة أنها ليست علاقة بشخص بل بعدة أشخاص، من بينهم أحد الأشخاص تؤكد له فى الرسائل أن الطفل الأخير الذى أنجبته هو ابنه».

وقال الزوج، إنه بعد مواجهتها وتشاجره معها أكد له عدد من الجيران أنه عندما كان يسافر إلى عمله كانت زوجته تستقبل رجالًا، وأنه خشوا أن يبلغوه من قبل خوفًا من عائلة زوجته.