حملات «عيد الميلاد» في الدقهلية تعدم 130 كيلو أغذية وتغلق 6 منشآت

شنت مكاتب مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، عده حملات على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن المحافظة ضمن خطة المرور على العديد من المنشآت الغذائية استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وتمكنت الحملة من إعدام 130 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة للتغير في الخواص الطبيعية كما تم سحب عينات أغذية مطهيه متنوعة وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.

ووجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة بوضع خطة للمرور على كافة المطاعم والنوادي والكافيهات والفنادق للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية وذلك استعدادا لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وقال مكين في بيان صحفي، إنه تم المرور اليوم على عدد 6 منشآت غذائية وتلاحظ أنها تدار بدون ترخيص وتم تحرير محاضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات، كما تم إعدام 130 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة للتغير في الخواص الطبيعية، كما تم سحب عينات أغذية مطهيه متنوعة وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.