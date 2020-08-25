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إعدام 140 كيلو أغذية وغلق 8 منشآت غذائية بالشرقية

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نظيمه البحرواي
02:25 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

شن مفتشو مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر في الشرقية، حملة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة أولاد صقر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 منشآت غذائية تعمل دون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

كما جرى إعدام 140 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، حيث جرى سحب 28 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى تحرير 10 محاضر جنحة صحية بقسم شرطة أولاد صقر للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمراقبي ومفتشي الأغذية على جميع المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين.

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