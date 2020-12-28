البترول: وقعنا 22 اتفاقية للتنقيب باستثمارات 1.6 مليار دولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنيه، أن الوزارة استطاعت خلال العام 2020 توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار، وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالي بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مصر في مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وبحسب بيان الوزارة، تم خلال عام 2020، تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، وتوقيع 12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالي منح توقيع حوالى 6.5 مليون دولار، و الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream Gateway للتسويق للمناطق البترولية عالمياً، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام، وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حالياً معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.