عرض «برنامج صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «تطوير 50 قرية بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وجاء في التقرير، أنَّ أسوان هي عبارة عن لوحة مرسومة يحتضنها النيل وتزينها أشرعة المراكب وعظمة آثارها التي تجذبك بصفاء قلوب أبنائها، تلك هي أسوان المعروفة بمحافظة السحر والجمال التي وهبها الخالق روحا وعبقا وتاريخيا لا تجده في أي مكان في العالم.

وأضاف التقرير، أنَّ المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات تطوير وتجميل لواجهة المدينة بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحي القديم، إضافة إلى وضع أكبر مسلة فرعونية بإرتفاع 35 متراً بكورنيش النيل في مواجهة ميدان المحطة التي ستشمل كتابات باللغة الهيلوغريفية المصرية القديمة وتكتمل تلك الصورة مع اكتمال مشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة والذي يجرى إنشاؤه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانًا.

وتابع التقرير، أنَّ ذلك التطوير يعتبر خطوة على طريق التنمية والمواجهة لصفحة نهر النيل الخالد، وعلى مستوي خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية تزامنت عملية حصر المناطق التي تحتاج إلى رفع الكفاءة مع إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحظي محافظة أسوان بتخصيص مبالغ كبيرة لتطوير 50 قرية بالمحافظة ضمن القري الأكثر احتياجا.

وأشار التقرير، إلى أنَّه في قطاع الطرق والنقل تشهد المحافظة تنفيذ مشروعات ضخمة حيث يجري تنفيذ 85 مشروعاً باعتمادات 5 مليارات جنيه و400 مليون جنيه منه إنشاء 3 محاور وكباري عملاقة هي كلبشة الحر والمخطط افتتاحه قريباً وتكلفته مليار و50 مليون جنيه بجانب تنفيذ محور دراو على النيل وتكلفتهم مليار و 400 مليون جنيه ويجري تنفيذ محور بديل خزان أسوان الذي تبلغ تكلفته مليار و956 مليون جنيه، وترجع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد.

تسليم 552 وحدة من إجمالي الوحدات السكنية المستهدف إنهاؤها

وأوضح التقرير، أنَّه في قطاع الإسكان ساهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهد كبير في هذا القطاع بعد أن استطاع حل مشكلة الإسكان المميز بعد تعثر دام لمدة 12 عامًا، ويتمّ في الوقت الحالي تسليم الوحدات السكنية بإجمالي 552 وحدة سكنية في التجمع الأول للحاجزين كما سيتمّ تسليم باقي الوحدات تباعاً من إجمالي الوحدات السكنية المستهدف إنهاؤها بواقع 2118 وحدة سكنية في محافظة السحر والجمال.