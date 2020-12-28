متحف روماني يُفتتح الشهر المقبل في أسوان.. تعرف على محتوياته

تفتتح وزارة الموارد المائية والري، بداية الشهر المقبل، مسرح المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل، والذي يقع جنوب محافظة أسوان على الناحيه الشرقية لخزان أسوان على مساحة المتحف 146000 متر مربع اى ما يعادل 35 فدانا تنقسم إلى جزئين، والذي تم تصميمه على الطريقة الرومانية لإنشاء المسارح.

ويسهم وجود المتحف فى موقعه المتميز بلمسة جمالية ورونق حضارى للمنطقة تسهم فى تفعيل الخريطة السياحية وما يترتب على ذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي، وتبلغ مساحة الجزء الأول منه 15 فدانا، ويحتوي على مبنى المتحف بمساحة 2000 متر مربع، كما يحتوى على العديد من المبانى الخدمية الملحقة، وينقسم المتحف وفقاً لتقرير وزارة الري كالآتي..

* مدخل المتحف الرئيسى

يزين مبنى المتحف قبل دخوله شعاراً يضم دول حوض النيل مجتمعة حول نهر النيل تؤكد على التعاون بين الدول ويمثل آخر جزء من نهر النيل فرعى دمياط ورشيد تحاط بهم قطرات المياه ممثلة كل دولة من دول حوض النيل.

*المتحف من الداخل

قاعة ماكيت المتحف يبين كل مشتملات المتحف ومقترحات المنطقة اللوجيستية الاستثمارية المحيطة بالمتحف والمخطط إقامتها على الــ 20 فدانا خارجية.

* بهو المتحف

ويزين بأشجار النخيل رمزاً للخير والنماء ولترشيد المياه والقوة والصلابة.

*صحن المتحف

يوجد عدد (6) نسخ للإله حابي اله النيل عند المصري القديم.

*الممر

يوجد به ديورمات لشخصيات كان لها أثر فى تاريخ مصر المعاصر، ومنها محمد على باشا والخديوى إسماعيل، وعلى باشا مبارك، والخديوى عباس حلمى الثانى، والمهندس دانينيوس صاحب فكرة انشاء السد العالى، والشاعر الكبير حافظ إبراهيم شاعر النيل.

*باثيو ونافورة دول حوض النيل

وهو عمل فنى يظهر فيه سقوط المياه من أعلى إلى أسفل بشكل أنسيابى جميل يعبر عن مسار نهر النيل من دول المنبع إلى دول المصب.

يتخلل هذا العمل خريطة مجسمة لدول حوض النيل ويعبر خلالهم نهر النيل ويحمل هذه الخريطة الآله حابى إله النيل عند المصريين القدماء.

* غابة أفريقيا

نموذج مصغر للغابات والأحراش الافريقية بما فيها من حيوانات وطيور ونباتات تمثل طبيعة الحياة الموجودة فى الغابات الافريقية.

* قاعة عروس النيل

تشتمل على ماكيت لعروس النيل رمزا لقدسية النيل عند قدماء المصريين، وتشتمل ايضا على مجسمين كبيرين لكل من السد العالى وخزان أسوان يعلوهم شاشات تعرض أفلاماً وثائقية تؤرخ مراحل بناء العملين لكى نستشعر منهما عظمة الأباء والاجداد فى بناء العديد من المنشأت لترويض نهر النيل لتوفير أحتياجات البلاد من المياه لكل نواحى الحياة.

*قاعة وداى النيل

وتشمل على ديوراما لعلى باشا مبارك أول وزير رى وكان يسمى وزير الأشغال تولى الوزارة فى عام 1864 يعلوه شاشة تؤرخ الاعمال التى انشأت فى عهده بالإضافة إلى المكتب الذى كان يستخدمه أن ذاكً كما تشتمل على شرح لعديد من الإنشاءات الهندسية والقناطر على نهر النيل.

تشتمل على شرح لعديد من الإنشاءات الهندسية والقناطر على نهر النيل مثل قناطر أسيوط ـ قناطر إسنا ـ قناطر نجع حمادى.

تنتهى القاعة بالرؤية المستقبلية للبلاد حيث مشروع المليون ونصف مليون فدان بمراحلهم الثلاثة وأهداف عمل هذا المشروع العملاق.

* الطابق الثانى من المتحف

اعمال التطوير بالمتحف

خلال العام المالى 2018/2019 تم انشاء العديد من المنشأت الهامة داخل المتحف سواء مبانى خدمية او مبانى تضيف دور ترفيهي للمتحف وهي مبني اداري للمنطقة الرياضية ومباني خدمات، منها الملعب الخماسي.

تطوير المتحف ليصبح مركز ثقافي أفريقي حيث تم اعداد الطابق الثانى بالكامل لهذا الغرض.

وتم انشاء المسرح الروماني المكشوف ليتسع لـ ( 2500 فرد ) مكون خارجي للمركز الثقافي الافريقي ويطل علي خزان اسوان في بانوراما رائعة.