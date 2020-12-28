الجالية المصرية بالسعودية تشيد بمد المملكة تعليق الرحلات الجوية

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، لـ«الوطن»، إن الجالية المصرية بالمملكة تشيد بقرار تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، وأضاف أن الجالية ترحب أيضا، ببدء تطعيم أبناء الجالية المصرية مجانا بالسعودية بلقاح شركة «فايزر»، الذي بدأ منذ أيام.

وأشاد حنفي، أن بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية واهتمامها بصحة المواطن والمقيم، على حد سواء.

وقررت الحكومة السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأسبوع الماضي، في 20 ديسمبر 2020، والتي تنص على تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية لمدة أسبوع، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأوضخت المملكة أنه يستثنى من تعليق الرحلات حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة السعودية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن القرار يأتي رغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، للتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويأتي قرار السعودية بتعليق السعودية للرحلات الدولية، بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في عدد من الدول.

أعلنت السلطات السعودية، اليوم، السماح لغير السعوديين بمغادرة البلاد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات السعودية، قررت في وقت سابق، وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعدما إعلان السلطات البريطانية، رصدها سلالة جديدة من كورونا سريعة الانتشار.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة «الداخلية السعودية» في وقت سابق، أن تعليق الرحلات الجوية سيكون مؤقتًا وسيشمل جميع الرحلات، إلا في حالات استثنائية.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، أمس 154 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في المملكة إلى 362220 حالة.

كما سجلت الصحة السعودية، أمس، 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6185 حالة.