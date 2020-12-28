مفاجأة في حادثة قتل شقيقتين لتاجرة المنوفية: رشوة جنسية للمتهم الثالث

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن المنوفية عن تفاصيل جديدة فى واقعة ذبح تاجرة الأدوات المنزلية على يد مسجل خطر وشقيقتين بمديرية أمن المنوفية، حيث تبين أن المتهمتين قدمتا رشوة جنسية للمتهم الأول لتنفيذ جريمة القتل وأنه متزوج إحداهما عرفيا منذ عدة أشهر، وأوضحت التحريات أن المتهم جمع بين الشقيقتين فى علاقة غير شرعية بعلمهما.

ودلت التحريات على أن المتهمين الثلاثة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب على التجار بالقاهرة والجيزة وسبق تقديم عشرات البلاغات ضدهما بحجة شراء أجهزة الكترونية واخذ قروض شخصية مقابل ربح مادي شهريا وعدم ردها.

المتهمين نصابين

وأوضحت التحريات أن الشقيقتين سبق اتهامهما فى 17 قضية تبديد شيكات وإيصالات أمانة وأنهما تعرفا على المجني عليها بالمصادفة بمنطقة تجارية بوسط القاهرة، وأن المتهم الثالث هو شريكهما في عملية النصب على المواطنين، كما دلت تحريات المباحث الجنائية على أن المتهمتين الشقيقتين، طلبتا من المتهم الثالث استدراج المجني عليها من منزلها وقتلها في محافظة المنوفية.

رشوة جنسية

وأشارت التحريات إلى أن المتهم بعدما حصل على الرشوة الجنسية من الشقيقتين ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه، اتصل بالضحية وطلب منها الحضور لاستلام أموالها التي اقترضتاها المتهمتان منذ 7 أشهر، وحضرت المجني عليها وتم استضافتها في منزل المتهم بمركز بركة السبع وقاموا بذبحها ثم تخلصوا من جثتها في مجرى مائي.

حبس المتهمين 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات ، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها وطلبت التحريات النهائية حول الجريمة ، كما أمرت باستدعاء الضابط محرر المحضر والتحريات للاستماع للاقواله.

جثة فى الترعة

وتلقى اللواء أحمد فاروق مساعد أول وزير الداخلية لأمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وبها حجر ذبحي بالرقبة وعدة كدمات ملقاه داخل ترعة بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث الجنائية لكشف ملابسات الجريمة وتبين أن الضحية تعمل تاجرة فى الأدوات المنزلية 48 عاما،ونجح في كشف تفاصيل الحادث خلال 72 ساعة.

تبين أن وراء الجريمة رجل وامراتان شقيقتان، تقيمانبدائرة المركز، وألقي القبض عليهما وأقرتا في محضر الشرطة أنه نظرا لسابقة اقتراضهما مبلغ مالي من المجني عليها وتوقيعهما على إيصالات أمانة بذلك المبلغ بسبب تجارتهما في بيع الأدوات المنزلية، ولتأخرهما عن السداد قامت المجني عليها بتحريك دعاوى قضائية ضدهما صدرت فيها أحكام بالحبس، وقيام كريمة إحدى المتهمتين «موظفة» بالتوقيع على إيصال أمانة آخر للمجني عليها مقابل تنازلها عن القضايا.

وكشفت التحريات أن الشقيتين لم يستطيع دفع المال اتفقا على قتل الضحية وأكدت التحريات أن المتهمتان قاما بالإتفاق مع صديقهم مسجل خطر المتهم الثالث على إستدراج المجنى عليها إلى مسرح الجريمة بزعم سداد مبلغ الدين ولدى وصولها عاجلها المتهم بالتعدى عليها وذبحا أسقطها جثة هامدة واكدت التحريات أن المتهم الثالث يرتبط بعلاقة غير شرعية مع الشقيقتين ومتزوج احداهما عرفيا على حد قوله وأضافت التحريات أن المتهمين استولوا على ايصال الامانة وهاتفها المحمول ، ثم حملوا الجثة والقوا بها فى المجري المائي ، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.